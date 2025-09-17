Istra pronašla nasljednika za Gorana Tomića. Dolazi stručnjak s iskustvom u nižim ligama

Goran Tomić bio je prvi ovosezonski trener koji je dobio otkaz u HNL-u. Bivši trener Rijeke ljetos je preuzeo Istru 1961, koja je u njemu našla nasljednika za Gonzala Garciju. Ipak, Tomić je u šest ligaških kola osvojio svega pet bodova, zbog čega je napustio klupu, a Puljani su u srijedu objavili kako je njegov nasljednik španjolski stručnjak Oriol Riera (39)!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 NK Slaven Belupo - NK Istra 1961 2:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Riera je mladi španjolski strateg koji je u trenerskom vodama od 2020. godine. U kratkoj dosadašnjoj karijeri bio je pomoćnik B momčadi trećeligaša AD Alcorcona od 2020. do 2021. godine, a kao glavni trener vodio je Tudelano, Estepon i Uniostas.

S obzirom na to kako su svi navedeni klubovi i niželigaši, možemo reći kako 39-godišnjeg Španjolca čeka najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

- Klub ovim putem izražava srdačnu dobrodošlicu treneru Rieri te se raduje zajedničkim sportskim uspjesima na terenu - priopćila je Istra.