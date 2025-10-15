Italija mora 'pomesti' Moldavce ako želi izravno na SP. Gattuso: Ako ne odemo, bježim iz države

Italija je pobjedom nad Izraelom 3-0 osigurala drugu poziciju u kvalifikaciskoj skupni I te samim time i doigravanje za Svjetsko prvenstvo. Norveška je prva i u isto utakmica momčad sa sjevera Europe ima tri boda više od momčadi Gennara Gattusa. Ipak, postoji "luda" matematička šansa da Italija ode direktno na Svjetsko prvenstvo za što im treba golijada protiv Estonije. Gattuso pred sobom jasan cilj i najavio je da bježi iz države ako ga ne ostvari.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

- Preuzet ću zasluge ako ostvarim cilj; inače ću se odseliti iz Italije. Već živim prilično daleko, ali otišao bih još dalje. Jučer sam rekao da je san biti ovdje, i istina je. Neki ljudi su iskusniji od mene i zato sam ovaj poziv primio s velikom odgovornošću - rekao je trener Azzurra na konferenciji za novinare.

Cilj je jasan, Italija mora ići na Mundijal jer je propustila prošla dva. Šanse da ide direktno su male, ali ipak postoje. Naime, Italiji treba pobjeda od barem 10-0 protiv Moldavije ili kiks Norveške protiv Estonije, kako bi sve odlučili u zadnjem kolu protiv Norvežana. Golijada protiv Moldavaca je itekako moguća jer su im Norvežani pospremili 11 golova, a Gattuso s Italijom ima najbolji golgeterski start u povijesti svih izbornika Italije. Azzuri su pod Gattusom zabili 13 golova u prve tri utakmice, a s tri zabijena Izraelu sada su na 16. Moldavija nije protivnik koji može parirati Talijanima te će Gattusova momčad morati igrati u petoj brzini od prve minute.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Ako se dogodi kiks Norveške protiv Estonije, sve će se odlučivati u zadnjoj utakmici kvalifikacije gdje će igrati Italija i Norveška te to najviše priželjkuju na Čizmi. Ako do toga ne dođe, moraju se nadati što manjoj pobjedi Norveške i da razbiju Moldaviju, te u zadnjoj utakmici moraju natrpati i Norvežane kako bi im poništili gol-razliku koja je na 29-3, dok je Italija na 18-8 u dosadašnjem dijelu kvalifikacija.

Gattuso nema što kalkulirati. "Punim jedrima naprijed" protiv Moldavije i razbijanje Norveške donijet će Italiji Mundijal. Ako ipak budu drugi, moraju napraviti sve da prođu dodatne kvalifikacije jer im nacija neće oprostiti kiks, a Gattuso će pobjeći što dalje može od svoje domovine, što svakako ne želi.