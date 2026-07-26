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POLITIKA I SPORT

Italija našla novog izbornika, ali isplivao je detalj kojeg bi Pirlu mogao skupo koštati pozicije

Piše HINA, Issa Kralj,
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Italija našla novog izbornika, ali isplivao je detalj kojeg bi Pirlu mogao skupo koštati pozicije
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Foto: Alberto Lingria
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Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik

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Nakon što je Italija ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo u dramatičnoj završnici protiv Bosne i Hercegovine, ostala je i bez izbornika. S te pozicije je otišao Gennaro Gattuso pa su u talijanskom savezu krenuli tražiti novog kandidata. Kao najizglednija opcija spominjao se bivši trener Manchester Cityja Pep Guardiola i bivša legenda talijanskog nogometa Andrea Pirlo

Međutim, Guardiola je odbio preuzimanje pozicije pa su se čelnici Saveza okrenuli Pirlu. Vijest da će bivši igrač Juventusa i Milana prenio je i poznati Fabrizio Romano, tvrdeći da je usmeni govor već postignut. Pirlov zastupnik Tullio Tinti već je počeo raditi na raskidu njegova ugovora s Unitedom iz Dubaija, a sve je trebalo biti potvrđeno početkom sljedećeg tjedna. 

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Sada se situacija zakomplicirala jer je na površinu isplivao detalj koji bi mogao imati veliku važnost u daljnjim pregovorima. Kako izvještava "Gazzetta dello Sport" u nedjeljnom izdanju novi predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Giovanni Malago, istražuje poslovne odnose bivšeg osvajača Svjetskog prvenstva s kladionicom.

Pirlo je prošle godine postao globalni ambasador ruske kladioničarske tvrtke Fonbet kojoj je cilj promocija ruskog sporta i sudjelovanje na događajima u organizaciji tvrtke i ruskim Ministarstvom sporta. 

Prema novinama, problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.

FILE PHOTO: Italy's national soccer team captain Cannavaro and team mate Materazzi celebrate their World Cup 2006 victory at Circus Maximus in Rome
Foto: Max Rossi

Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem, posebno je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik. Prema novinama, Malago je sada pokrenuo reviziju ugovornih dokumenata. Ova revizija će se, između ostalog, usredotočiti na to je li Pirlova suradnja s Fonbetom isključivo povezana s njegovim angažmanom u United FC-u.

Prema izvješću, odvjetnici bivšeg reprezentativca naglašavaju da je ugovor s Fonbetom isključivo povezan s Pirlovim radom u klubu iz Dubaija. Tvrde da raskidom trenerskog ugovora Pirlo također može jednostrano prekinuti suradnju s kladionicom bez kazne.

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