Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik
Italija našla novog izbornika, ali isplivao je detalj kojeg bi Pirlu mogao skupo koštati pozicije
Nakon što je Italija ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo u dramatičnoj završnici protiv Bosne i Hercegovine, ostala je i bez izbornika. S te pozicije je otišao Gennaro Gattuso pa su u talijanskom savezu krenuli tražiti novog kandidata. Kao najizglednija opcija spominjao se bivši trener Manchester Cityja Pep Guardiola i bivša legenda talijanskog nogometa Andrea Pirlo.
Međutim, Guardiola je odbio preuzimanje pozicije pa su se čelnici Saveza okrenuli Pirlu. Vijest da će bivši igrač Juventusa i Milana prenio je i poznati Fabrizio Romano, tvrdeći da je usmeni govor već postignut. Pirlov zastupnik Tullio Tinti već je počeo raditi na raskidu njegova ugovora s Unitedom iz Dubaija, a sve je trebalo biti potvrđeno početkom sljedećeg tjedna.
Sada se situacija zakomplicirala jer je na površinu isplivao detalj koji bi mogao imati veliku važnost u daljnjim pregovorima. Kako izvještava "Gazzetta dello Sport" u nedjeljnom izdanju novi predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Giovanni Malago, istražuje poslovne odnose bivšeg osvajača Svjetskog prvenstva s kladionicom.
Pirlo je prošle godine postao globalni ambasador ruske kladioničarske tvrtke Fonbet kojoj je cilj promocija ruskog sporta i sudjelovanje na događajima u organizaciji tvrtke i ruskim Ministarstvom sporta.
Prema novinama, problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija.
Pirlov promotivni nastup u Moskvi prije dva mjeseca, zajedno s bivšim reprezentativcem Marcom Materazzijem, posebno je izazvao kritike. Nekoliko talijanskih političara iz raznih stranaka izrazilo je sumnju u to treba li netko s takvom vezom predstavljati Italiju kao izbornik. Prema novinama, Malago je sada pokrenuo reviziju ugovornih dokumenata. Ova revizija će se, između ostalog, usredotočiti na to je li Pirlova suradnja s Fonbetom isključivo povezana s njegovim angažmanom u United FC-u.
Prema izvješću, odvjetnici bivšeg reprezentativca naglašavaju da je ugovor s Fonbetom isključivo povezan s Pirlovim radom u klubu iz Dubaija. Tvrde da raskidom trenerskog ugovora Pirlo također može jednostrano prekinuti suradnju s kladionicom bez kazne.
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