Itauma bocnuo Hrgovića: Kaže da sam 'zlatno dijete', a ni on nije imao najteži put do vrha!

Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom koji je najavljen kao budući vladar teške kategorije. Tu će se, međutim, nešto pitati i 34-godišnjeg Hrvata, koji će u ringu imati svoje adute...

Hrgović je krupniji i znatno iskusniji od 21-godišnjeg Britanca, koji je u kratkom periodu postao jedno od najuzbudljivijih imena u teškoj kategoriji. Itauma je priznao kako je Hrgović "stepenica prema gore" u svjetskom boksu, ali poručuje kako je on tu priliku itekako zaslužio i da nije samo još jedan proizvod industrije.

- Ne dobivam takav tretman bez razloga. Očito postoji nešto zbog čega ljudi gledaju moje borbe. Ne radi se o onome što sam postigao u boksu, već ono što bih mogao učiniti. I vjerujem da svakom borbom pokazujem što sam u stanju učiniti - poručio je Itauma, prenosi Boxing Scene.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Inače, njihov meč dodatno je uveličao potez donedavnog vladara teške kategorije, Oleksandra Usika, koji je upraznio sve svoje pojaseve prvaka. Tako da će na stolu biti i IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Taj je pojas Hrgoviću već bio nadomak ruku. U lipnju 2024. izgubio je od Daniela Duboisa borbu za privremeni IBF-ov pojas, nakon toga je morao naredati nekoliko pobjeda i uvjerljivih izvedbi kako bi opet bio u konkurenciji za pojas.

- Naravno da je borba s Hrgovićem veliki korak prema naprijed. Da, Hrgović je moj najteži protivnik. Ne bježim od te činjenice. Jesu li me tretirali kao 'zlatno dijete'? Ne bih rekao, jer nije bez razloga - poručio je Itauma pa objasnio...

- Svakoga sam nokautirao u prvoj ili drugoj rundi. Jermaine Franklin nikad, ikad, ikad nije bio nokautiran i imao je uvjerljivu pobjedu prije mene. Zbog mene je krvario nakon pet rundi, razumijete li me? Kad kažete zlatno dijete, ispada kao neka privilegija, a ne bih rekao da sam bio privilegiran u boksu.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Hrgović je komentarima razočarao 13 godina mlađeg protivnika.

- Nemam potrebe raspravljati se i dokazivati. Jesu li mi servirali Dilliana Whytea na tanjuru? Ne, morao sam odraditi cijeli kamp. Nemam ništa protiv ako vi ljudi (gledatelji i novinari, op. a.) ne razumijete, ali on je također boksač. Baš je razočaravajuće to čuti od njega, također je sad prošao kamp, potrošio puno novca, a ne radi se ni samo o tome. Tu je i sve što se dogodi unutar ringa, stvari koje morate riješiti nakon borbe. Ovo samo pokazuje njegov karakter, zar ne?

Mladi engleski boksač odao je počast Hrgovićevoj karijeri.

- Ne raspravljam se tko je bolji. Hrgović je već daleko u svojoj karijeri, ja sam tek na početku. Živjeli smo drugačije živote i mogu cijeniti njegovu priču. Također ima i olimpijsku medalju, što nije mala stvar. Ali s tom medaljom imao je lakše početke, neki dečki moraju početi od samog početka, nastupati u malim dvoranama, ponekad čak i bez licencije za borbu - govori Itauma i dodaje...

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

- Tako da je Hrgović imao prednost na početku karijere, ali to je zaslužio i zaradio. Ali, ne bih rekao da je imao najteži put do vrha. Imao je puno sreće što je pobijedio Zhileija Zhanga na odluku. Da se to nije dogodilo, da li bi imao sve ove borbe u karijeri?

Itaumini komentari pomalo su i kontradiktorni, s obzirom da je u nastavku nahvalio Hrgovićev životopis.

- Smatram da trenutačno ima jednu od najboljih karijera u teškoj kategoriji. Pobijedio je Davida Adeleyea, dobio je Zhanga na odluku, pobijedio je Joea Joycea, Davea Allena, imao je dobru borbu protiv svjetskog prvaka Duboisa, štoviše, dao sam mu više bodova prije nego što je borba zaustavljena - zaključio je Itauma.