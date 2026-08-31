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BRITANAC ŽELI OSVETU

Itauma nakon izlaska iz bolnice nazvao promotora i tražio ga revanš: Evo što mu je rekao...

Piše Issa Kralj,
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Itauma nakon izlaska iz bolnice nazvao promotora i tražio ga revanš: Evo što mu je rekao...
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Foto: Peter Cziborra
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Vrati se kad napuniš baterije pa ćemo krenuti iznova. Pokazao si da pripadaš tom vrhu, rekao je engleski promotor Frank Warren

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Moses Itauma još uvijek se oporavlja od poraza protiv Filipa Hrgovića (34) koji je do titule svjetskog prvaka došao prekidom u devetoj rundi. Itauma je propustio priliku s 21 godinom postati drugi najmlađi prvak teške kategorije, a sam je priznao da to jednostavno nije bila njegova večer. 

Britanac je iz ringa iznesen na nosilima i prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije pušten je na kućnu njegu te se u videu obratio fanovima i čestitao Filipu na pobjedi. Engleski promotor Frank Warren u ponedjeljak ujutro potvrdio je kako Itauma želi revanš. 

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- Pitao me možemo li dogovoriti uzvrat, što je sasvim prirodna reakcija. Ali rekao sam mu: 'Moraš se malo odmaknuti od boksa, otići na odmor i provesti vrijeme s obitelji. Vrati se kad napuniš baterije pa ćemo krenuti iznova. Situacija je takva kakva jest, a ti si njezin važan dio. Pokazao si da pripadaš tom vrhu.' Ako izvuče pouke iz ove borbe, vjerujem da može ostvariti velike stvari - rekao je Warren za talkSports. 

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Warren smatra kako bi za Itaumu sada najbolje bilo da odradi nekoliko borbi protiv lakših protivnika. 

- Volio bih ga vidjeti u jednoj ili dvije borbe prije nego što se vratimo na tu razinu. Moramo sjesti s cijelim timom i razgovarati. Njegov menadžer je moj sin Francis, pa ćemo se svi okupiti i analizirati situaciju - objasnio je. 

- Dugo sam u ovom poslu i te sam večeri znao što će se dogoditi. Sjedio sam pored njegova brata i vidio da je nakon sedme runde počeo teško disati, iako je u osmoj bio odličan. Rekao sam: 'Potrošit će se.' Vidio sam što slijedi. Išao je na sve ili ništa i to je bilo to - rekao je Warren o meču protiv Hrgovića. 

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Iako Itauma zahtjeva revanš, prema pravilima, Hrgović najprije mora odraditi borbu protiv Franka Sancheza koji mu je omogućio borbu protiv Itaume. Za uzvrat su mu obećali okršaj protiv pobjednika za pojas prvaka.

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