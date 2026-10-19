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KRIV MU JE UMOR!?

Itauma prekinuo šutnju: Nisam mogao prihvatiti da me Hrgović pobijedio. Uopće me nije brinuo

Piše Luka Tunjić,
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Itauma prekinuo šutnju: Nisam mogao prihvatiti da me Hrgović pobijedio. Uopće me nije brinuo
Foto: Profimedia
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Kad sam ga pogodio svojim najboljim udarcem, a on nastavio ići naprijed, nisam tome pridavao posebno značenje. Očito me sustigla iscrpljenost, ali ni u jednom trenutku borbe nisam radio nešto pogrešno, rekao je

Admiral

Moses Itauma (21) dugo nije mogao prihvatiti ono što mu se dogodilo protiv Filipa Hrgovića. Mladi britanski teškaš krajem kolovoza u Londonu bio je na korak do osvajanja IBF-ova pojasa, no hrvatski boksač izdržao je njegove nalete i preokrenuo borbu prekidom u devetoj rundi. Itauma je sada progovorio o prvom porazu u karijeri i trenutku u kojem je ostao bez snage.

- Dugo nisam mogao prihvatiti da se to dogodilo. Tako sam uvjerljivo vodio, a onda se moje tijelo odjednom počelo gasiti. Ali iako nisam ostvario rezultat koji sam želio, bio sam ponosan na svoj nastup. S obzirom na znanje, talent i iskustvo koje sam imao, pokazao sam dobar boks - rekao je Itauma.

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Britanac je do susreta s Hrgovićem pobijedio u svih 14 profesionalnih mečeva, a prethodno je slavio i u sva 24 amaterska nastupa. U O2 Areni prvi je put osjetio kako je izgubiti, i to nakon borbe u kojoj je dugo izgledalo da mu pobjeda ne može izmaknuti. Nakon osam rundi dvojica sudaca dala su mu svih osam, a treći sedam. 

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Foto: Profimedia

No hrvatski boksač nije odustajao. Dočekao je pad suparnikove snage i u devetoj rundi prisilio suca Howarda Fostera da prekine borbu. Itauma je nakon meča dobio kisik, a iz dvorane su ga iznijeli na nosilima. 

- Nisam se brinuo sve do otprilike minute prije prekida. Tek sam nekoliko minuta nakon početka devete runde osjetio da se krećem kao u usporenom filmu, a on ubrzano. Kao da nisam mogao napraviti apsolutno ništa. Očito me sustigla iscrpljenost, ali ni u jednom trenutku borbe nisam pomislio da nešto radim pogrešno - opisao je Itauma.

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O Hrgovićevoj izdržljivosti govorio je u razgovoru za The Ring, kojem je priznao da se još pokušava pomiriti s porazom.

- Kad sam ga pogodio svojim najboljim udarcem, a on nastavio ići naprijed, nisam tome pridavao posebno značenje. Samo sam pomislio da ako može primiti moj najbolji udarac, pokušat ću ponovno. Nastavio sam pokušavati sve dok me tijelo, na neki način, nije izdalo. To je bilo to - rekao je.

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Foto: John Sibley

Snimku borbe pogledao je dva ili tri puta, ali svaki mu je novi pregled teško pao.

- Svaki put kad je gledam, samo se iznerviram. Najbolje bih to opisao riječima da sam shrvan. Uvijek kažem da bih radije bio treći nego drugi, jer kad si treći, znaš da nisi mogao pobijediti. Kad si drugi, znaš da ti je pobjeda bila nadohvat ruke. Upravo to sada proživljavam - priznao je.

Njegov povratak u ring očekuje se u siječnju. Unatoč bolnom iskustvu protiv Hrgovića, uvjeren je da poraz neće promijeniti ono što želi postići, a to je postati svjetski prvak.

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- Vratit ću se. Boks je duboko ukorijenjen u meni i to što sam izgubio neće ništa promijeniti. Pokušao sam ostvariti nešto veliko i nisam uspio - zaključio je Itauma.

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