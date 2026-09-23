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Ituama se vratio treninzima nakon nokauta od Hrgovića, a taj poraz još ga uvijek jako boli

Piše Ivan Tomašković,
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Ituama se vratio treninzima nakon nokauta od Hrgovića, a taj poraz još ga uvijek jako boli
Foto: Peter Cziborra
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Mladi Britanac nakon poraza od Hrgovića završio je u bolnici, a sada se vratio treninzima

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Moses Itauma vratio se treninzima nakon prvog poraza u profesionalnoj karijeri.  Potvrdio je to njegov promotor Frank Warren, koji je otkrio da 21-godišnji Britanac još uvijek teško podnosi poraz od Filipa Hrgovića. Hrgović je do povijesne pobjede u londonskoj O2 Areni došao nakon što je u devetoj rundi nokautom savladao favoriziranog 21-godišnjeg Mosesa Itaumu. Mladi Britanac nakon tog poraza završio je u bolnici, a sada se vratio treninzima. 

Njegov promotor Frank Warren otkrio je kad bi 21-godišnjak mogao ponovno u ring.  - Borit će se vrlo rano sljedeće godine. Razgovarao sam s njim nekoliko puta i već se vratio u dvoranu. Sljedeći tjedan sjest ću s cijelim timom i proći ćemo kroz sve. Prašina se slegla i sada možemo razgovarati mirno i jasno - rekao je Warren za IFL TV.

Britanski promotor priznao je da Itauma još nije prebolio poraz. - Neću vam reći da je dobro. Jako je razočaran jer je, prije svega, dobivao tu borbu. Zna što je napravio pogrešno. Kao što sam već rekao, nije to nuklearna fizika: morat će doći do ozbiljnih promjena - poručio je Warren.

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Komentari 3
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