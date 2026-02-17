Ivan Leko: Dinamo ima šanse protiv Genka. Hrvatski treneri cjenjeniji su vani nego kod kuće

Dinamo kreće u borbu za osminu finala Europske lige. Na Maksimir u četvrtak dolazi belgijski Genk koji je imao odličnu ligašku fazu i završio deveti. Genk u tamošnjem prvenstvu drži sedmu poziciju te je daleko od vrha, ali u zadnje tri utakmice je pobijedio i u Zagreb dolazi u dobroj formi. Bivši Trener Hajduka, Ivan Leko, trenira Club Brugge te je za HRT komentirao Genk i Dinamove šanse.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Genk u domaćem prvenstvu ima tri uzastopne pobjede, ali se istodobno nalazi u zahtjevnoj situaciji jer vodi ozbiljnu borbu za plasman u play-off, odnosno među prvih šest momčadi. Do kraja je ostalo još pet kola i svaka im je utakmica od velike važnosti, možda čak i važnija od samog susreta s Dinamom - rekao je pa dodao:

- Što se tiče kvalitete, rekao bih da su šanse 50-50. Dinamo će imati svoje prilike, ali i Genk je u dobrom ritmu. Vidjet ćemo kako će se otvoriti prva utakmica u četvrtak.

Leko će s Bruggeom igrati protiv Atletico Madrida u doigravanju Lige prvaka. Jako težak zadatak za belgijski klub, ali Leko naveo kako se u ovim utakmicama može puno toga dobiti, a malo izgubiti jer je španjolska momčad veliki favorit u dvomeču. Rekao je i kako je Brugge drugu godinu za redom u najbolje 24 momčadi Lige prvaka, prošle sezone izbacio je Atalantu te da ima dosta iskustva i samopouzdanja.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

- Atletico je veliki favorit i za njih bi sve osim prolaska bila velika drama. Prva utakmica bit će jako važna. Kod kuće u Bruggeu smo nezgodni, ali morat ćemo biti na visokoj razini u svim segmentima igre da bismo napravili rezultat.

Govorio je i o hrvatskim trenerima.



- Imamo odlične igrače i odlične trenere. Tu je sigurno Slaven Bilić, koji je već 10-15 godina ogromno europsko ime i trenira velike klubove. Sigurno imamo kvalitetu, svaki na svom dijelu, u svojoj zoni, radi dobar posao. Mislim da bi svi trebali biti ponosni kad vidimo da hrvatski trener radi u Premier League, u Serie A, u Ligi prvaka. Jednostavno jako dobro za sve u hrvatskom nogometu. Činjenica je da smo puno više cijenjeni vani nego doma, ali to je dio našeg šarma, dio naše kulture - zaključio je.