Ivan Perišić stigao u München! 'Dat ću sve od sebe za Bayern'

Ivana Perišića (30) sati dijele od potpisa za Bayern. Hrvatski nogometni reprezentativac u ponedjeljak je obavio liječnički pregled u Münchenu, nakon čega će kompletirati posudbu iz Intera vrijednu pet milijuna eura uz opciju otkupa ugovora za 25 milijuna.

Perišić je u ponedjeljak već stigao u München, gdje su ga zaustavili novinari Bilda.

- Da, upravo sam obavio liječnički pregled. Dat ću sve od sebe u Bayernu - kratko je poručio Perišić izlazeći iz klinike u minhenskom kvartu Nymphenbergu, gdje ga je pregledao klupski liječnik dr. Roland Schmidt.

Ivan Perišić has already arrived in Munich and underwent his medical this morning. He spoke briefly to Bild: "Yeah, I just had the medical checkup. I'll do my best" [Bild] pic.twitter.com/UkBDcDOJ5H