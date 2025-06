Ivan Rakitić predstavio Rocket akademiju i poručio: Hajduk me je kupio za sva vremena...

Ivan Rakitić (37) je u četvrtak lansirao svoju Rocket Football Academy u Stobreču, na terenima Primorca. Akademija je službeno otvorena u četvrtak, a trajat će do nedjelje 8. lipnja. Okupilo se u Stobreču i ugledno društvo, političari poput župana Blaženka Bobana i novog gradonačelnika Splita Tomislava Šute te bivši nogometaši poput Ivice Šurjaka, Zorana Vulića, Milana Rapaića i Ivice Križanca. Atmosfera je podsjećala na vremena kada je Primorac bio dio prvoligaškog društva devedesetih godina prošlog stoljeća. U uvodu programa, koji je vodio glasnogovornik Hrvatskog rukometnog saveza Drago Čosić, rekao je:

- Ivan je ovu akademiju mogao otvoriti u Švicarskoj, Njemačkoj, Barceloni, Sevilli… Ali nije. On ju je otvorio u Splitu, u Dalmaciji, u svojoj Hrvatskoj. Ovdje je 200 djece, od 6 do 14 godina, na prvom izdanju Rocket Football Academy.

Kratko se okupljenima obratio i sam Rakitić.

- Ovo je prekrasno. Sretna lica djece čine i mene sretnim. Nadam se da će se i oni jednog dana naći u mojoj ulozi.

'Hajduk ću imati za sva vremen'

Marko Livaja (31) je između redaka potvrdio da ostaje na Poljudu, a na pitanje hoće li i Rakitić još igrati za "bile", on je odgovorio:

- Vidjet ću. Sada uživam s djecom, a kad to završi, sjest ćemo i sve dogovoriti. To je pitanje za milijun eura, jel' tako? Trenutačno je najvažnije uživanje s djecom. Još ne znam. Svi moraju imati razumijevanja i pričekati. Sad sam na odmoru, moramo vidjeti što i kako. Kad glavni ljudi iz kluba odluče da je pravi trenutak, sjest ćemo i popričati. Svi znaju koliko sam zavolio Hajduk i sigurno je da će me Hajduk imati za sva vremena. Za mene je Hajduk iznad svega i on mi je prioritet - kazao je Rakitić.

Špekulira se i o mogućem dolasku Gonçala Garcije kao trenera Hajduka.

- Nije na meni da to komentiram.

Komentirao je i transfer Luke Modrića (39) u Milan.

- Meni je trenutačno najvažnija Rocket Football Academy, neka Luka ne zamjeri. S njim sam gotovo svaki dan u kontaktu, svi ga volimo i želimo da nastavi igrati još barem godinu, dvije, tri, možda i pet.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio je ključan čovjek u raspucavanju penala…

- Bilo je dosta nervoze. Ja i Krama smo se javili, ostali nisu, pustili smo ih da pucaju prije kako bi im bilo lakše. Imali smo Subu da radi svoje, ja sam na kraju napravio svoje. Kao da je cijela Hrvatska pucala, a ja sam imao sreću biti taj koji je bio na lopti.

Otkud ideja za kamp?

- Ideja postoji već nekoliko godina. Prva je bila pokrenuti nešto vani, ali čekao sam pravi trenutak. Moj dolazak u Hajduk i Split to je ubrzao. Ovo ovdje ostaje naša baza. Imamo podršku grada, sponzora, bivših igrača poput Šurjaka, Rapaića, Vulića, Jerkana, Klasnića, Križanca… Tu su i župan Boban, gradonačelnik Šuta… Ali najvažnija su djeca – da uživaju i, ako Bog da, da ih jednog dana vidimo u dresu Hajduka ili hrvatske reprezentacije.

'Ivan je kao vino'

Po čijem se programu radi?

- Najvažnije je da su djeca sretna. Zahvaljujem trenerima, Martinu, kumu Keti, s čijom smo suradnjom sve ovo realizirali, kao i sponzorima i predsjedniku Primorca. Neka ovo bude početak dugogodišnje suradnje.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na kraju je poručio kako ga okupljanje djece u Stobreču podsjeća na mladost.

- Mene ovo podsjeća na mladost jer sam ovdje počeo. Drago mi je da je Rakitić baš ovdje odlučio otvoriti kamp.

Uz Rakitića bila je i njegova supruga Raquel, koja se također suočila s pitanjem o njegovu ostanku u Hajduku.

- Jedan dan kaže da hoće, drugi dan da nije siguran… Ali on je kao vino, što stariji, to bolji i jači. Nema izlazaka, nema pića, samo trening i obitelj. On je jedan i jedini, ako odluči, sigurno može igrati još koju godinu…

Župan Boban prisjetio se svojih mladih dana kada je i sam trenirao.

- Mi smo bježali od kuće da bismo trenirali. Naša se županija aktivno uključila u ovaj projekt i donirali smo sredstva za 15 djece u potrebi.

U Stobreču se pojavio i bivši igrač Hajduka i PSG-a, Ivica Šurjak.

- Savršena slika. Velika je stvar što je Rakitić došao u Hajduk. Uzeo je moj dres s brojem 11. Tu je i moj unuk Luka i moramo od njega napraviti igrača – tek su mu četiri godine - rekao je Šurjak.