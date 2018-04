Ivana Habazin: Svjetsku titulu htjela bih braniti u Zagrebu...

Tek kad sam došla u kamp u London, gotovo mjesec dana nakon meča za titulu, zapravo sam shvatila da sam svjetska prvakinja. Kad imaš pojas, tretman je u tom svijetu potpuno drukčiji... U pregovorima sam i s nekim velikim sponzorima, tako da moram biti zadovoljna razvojem situacije, kaže Ivana Habazin.

Prošlo je 40-ak dana otkad je postala svjetska prvakinja prema verziji IBO, u međuvremenu se malo i odmarala, ali vrijeme je da počnu pripreme za obranu naslova.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Bit će to protiv Južnoafrikanke Noni Tenge (36), a mjesto je zasad nepoznato.

- Kroz dva tjedna će se i to znati. Jedna od opcija je Hrvatska, druga Južnoafrička Republika, a moguće je i da bude negdje u Europi. Ako bude kod nas, bit će to ili u Zagrebu ili u nekom drugom gradu, ne bih zasad otkrivala kojem... - tajnovita je ostala Ivana pa dodala:

- Nadam se da će meč biti ovdje i da ću pobijediti. I to prekidom. Uh, to bih baš voljela... Razlika je to, jer kad boksam vani, samo rijetki mogu ići sa mnom. Puno je ljudi koji su mi važni, koji me podupiru, a ne mogu biti uz mene. Zato bi bilo sjajno da meč bude u Zagrebu.

Ivana dolazi iz ženskog boksa, iz “malog sporta”, barem prema medijskom tretmanu, ali u tome što radi toliko je dobra da je danas životna priča svjetske boksačke prvakinje više-manje poznata.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Imala je osam mjeseci kad je ostala bez oca, djetinjstvo ne naziva idiličnim, a s 14 godina otišla je u samostan. Četiri godine provela je ondje, a onda izašla i zbog “Rockyja” odlučila postati boksačica.

A ne, recimo, Adrien.

- Vidiš, nikad nisam razmišljala o tome da bi bilo bolje naći dečka boksača - smije se Ivana, koja je odmah imala jasan plan.

- Zapravo, odmah na početku sam rekla: ‘Pa ja u tome mogu biti svjetska prvakinja!’ Išli su mi svi sportovi, bila sam sigurna da će mi ići i boks. Kad sam došla u dvoranu, više iz nje nisam izlazila. Sve do danas.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Dok čeka vijest o gradu u kojem će boksati, Ivana će početi s treninzima. U mjestu Tršće u Gorskom kotaru, u izolaciji.

- To je moja stalna baza. Čitam Sveto pismo, slušam klape, spavam i treniram - kaže Ivana.