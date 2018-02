Ivana 'Prijestupić': Španović je u sezonu ušla s pet prijestupa! Ovo definitivno nije dio moje rutine i plana. No najvažnije je da je sezona počela i da me ništa ne može zaustaviti, rekla je Ivana Španović. No u Karlsruheu su je zaustavili - prijestupi. Imala ih je čak pet