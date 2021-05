Iako mu to odavno nije praksa, Novak Đoković igrat će turnir tjedan dana prije Grand Slama. Međutim, u pitanju je njegov Beograd, pa iako se na istom mjestu igralo i prije mjesec dana, rijetke su prilike bile za Đokovića da nastupa u svome gradu.

Ovaj puta s njim je u prijestolnici Srbije, odakle će na Roland Garros, i Goran Ivanišević. I, očekivano, Gorana su "rešetali" domaći novinari, najviše s pitanjima, dakako, o Đokoviću...

- Trebala bi mi tri sata da pričam o tome što njega izdvaja od drugih. Najviše vjerujem da je riječ o balkanskom mentalitetu. Novak je poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji. I to ne pričam samo o Novaku kao tenisaču, već općenito. Zato se nas Zapad plaši - rekao je Goran prije nego je još komplimentirao prvom igraču svijeta.

- On je čovjek koji svaki dan želi biti bolji i bolji. Puno se može naučiti od njega i s njim nikad nije dosadno. Ne kažem da je uvijek lagano s njim, ali je sve to velik izazov.

A najveći se zove - kašnjenje.

- On je posvađan sa satom. U životu mislim da nigdje nije stigao na vrijeme. I on to zna, ali ne ide. Već svi znamo da će kasniti, svi su navikli na to.

Naravno, i ovaj je put Goran morao vratiti vrijeme unatrag, na legendarni Wimbledon 2001. godine od kojeg će uskoro proći točno 20 godina.

- Iskreno, više drugi vode statistiku o tome. Kad mi čestitaju, pitam se što mi sada čestitaju. Gledam kako sam ostario, kako vrijeme ide brzo, prošlo je već 20 godina. Nevjerojatno. Taj Wimbledon će biti neponovljiv. Toliko čudnih stvari se događalo, stvari koje se nikada u povijesti Wimbledona neće ponoviti i pozivnica i u ponedjeljak finale, ona atmosfera koja je bila na tom finalu, prava nogometna. Tri dana sam igrao jedan meč polufinala, teško će to biti viđeno ponovno. Kad sam ga trebao osvojiti, nisam ga osvojio, kad nije trebalo, tad sam ga osvojio. Ja uvijek nešto naopako i drugačije.