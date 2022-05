Ivanišević: Impresioniran sam. S 19 godina smiješ napraviti glupost. On sve radi kako treba

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Roland Garrosa pobijedivši Slovenca Aljaža Bedenea (ATP 195.) 3-0 u setovima te je izborio meč protiv Argentinca Diega Schwartzmana.

Nakon meča, bivši hrvatski tenisač i Novakov trener Goran Ivanišević dao je izjavu o njemu i konkurentima.

- Nakon Australije nije trebao ići u Monte Carlo jer nismo imali onakve pripreme kakve smo htjeli imati i uslijedio je poraz od budućeg finalista (Davidovicha Fokine). Ono što se u finalu s Rubljevom dogodilo je bila potpuna blokada u trećem setu iako ga je forma krenula. Ne bi se uspjelo vratiti 95 posto nakon onog u Australiji, a on je uspio - rekao je Ivanišević za Sport klub.

Zašto Đoković viče tijekom mečeva i kako gleda na to?

- Puno puta ne čujem što uopće hoće jer su stadioni veliki, a publika glasna. Ne možeš mu ni reći milijun stvari jer je previše informacija, a i sudac gleda. Možeš reći jednu, dvije stvari da ga smiriš. Nekad on misli da je servis kriv što je izgubio poen, a bilo je možda nešto drugo. Ne možemo razgovarati tijekom mečeva pa se dogovorimo da se vraća na jednu, dvije stvari koje ima u glavi i on se stabilizira. Ne smeta mi kad viče, znam kako je jer sam bio igrač. Velike emocije moraju se negdje izbaciti. Neka se izviče, neka se isprazni, samo neka pobijedi. To je suština. Malo dodatnog stresa, što da radimo, zato i postoje tablete za smirenje, haha.

Na pitanje o duelima s najvećim konkurentom Rafaelom Nadalom i da bi se njihovi mečevi na turniru trebali što prije odigrati odgovorio je:

- Taj intervju sam dao u Rimu i nisam imao pojma o ždrijebu u Parizu. Pričao sam o ždrijebu Australian Opena i da znam da Nadal odlazi do finala s obzirom da nema Novaka. Što se tiče Roland Garrosa, čovjek koji je osvojio taj turnir 13 puta uvijek je favorit za naslov. Ako do njihovog meča dođe, bit će to najveći četvrtfinale ikad u RG-u. Nadal je favorit, ali favoriti ne pobjeđuju uvijek. Postojala je mogućnost da sva tri favorita, Đoković, Nadal i Alcaraz završe u istom dijelu ždrijeba, a to se i dogodilo.

Dotaknuo se i Alcaraza.

- Impresioniran sam kako igra. S 19 godina smiješ napraviti neku glupost, ali on sve radi kako treba. Svi ga stavljaju kao najvećeg favorita, ali ja se ne slažem s tim. Ipak nije isto osvojiti Madrid i Miami ili Grand Slam. No on je budući broj jedan koji će sigurno osvajati Grand Slamove. Vidjet ćemo koliko i kada.

Progovorio je i o rutini tijekom Grand Slamova.

- Danas smo imali trening od 13 do 14.30. Prva dva meča je igrao s ljevacima, pa ga sad privikavamo na desnu ruku. Malo smo nervozni, ali Grand Slam je. Kada je Novak pozitivan i zadovoljan na terenu, samo ga Nadal i Alcaraz mogu pobijediti.

Ivanišević je bivši drugi tenisač na svijetu koji je poznat kao osvajač Grand Slama (Wimbledona 2001.) sa 125. pozicije kao najslabije pozicije ikad te je finalist još tri Wimbledona iz 1992. kada je izgubio od Andrea Agassija te 1994. i 1998. i poraza od Petea Samprasa.

