Ivanišević već mora napustiti Đokovića: 'Možda se i vratim...'

Goran Ivanišević zbog obaveza mora nakratko napustiti Novaka Đokovića i možda neće biti uz njega ni u finišu Wimbledona, ako najbolji svjetski tenisač izbori završnicu.

- Nisam uspio odgoditi obaveze, vidjet ću, možda se vratim, zavisi od toga što i koliko uspijem odgoditi. Jednostavno, teško je to bilo sve uklopiti - rekao je Ivanišević Sport Klubu pa nahvalio Đokovića s kojim je radio posljednjih tjedan dana.

- Vidi se zašto je Nole broj jedan, on je perfekcionist i svakim danom želi biti sve bolji i napredovati. Baš sam uživao. Kako mu ja mogu pomoći? I sam se koji put pitam - čovjek ima 5.000 bodova više od drugog. Uvijek nešto treba, uvijek želiš biti bolji, to su ljudi koji to uvijek žele.

- To su sitnice na koje mu mogu ukazati - servis, kod forhenda možda nekad radi nešto krivo nogama, možda pozicija malo na voleju, ali nisam ja njemu došao ništa mijenjati. Pogotovo ne u ovih sedam dana. To je čisto moje viđenje njegove igre, uvijek se može nešto poboljšati - kaže Goran koji se trenerskom timu srpskog tenisača priključio dan uoči početka Wimbledona.

Ivanišević je natuknuo da bi se mogao vratiti u Novakov trenerski tim u završnici ovog Grand Slama. Međutim, još uvijek se ne zna koliko će trajati njihova suradnja. Hoće li zajedno odraditi samo travnatu sezonu ili će se u stožeru zadržati i dulje.

Novak Đoković u osmini finala ponedjeljak igra protiv Talijana Uga Humberta. Do sada je na travi rušio Kohlschreibera, Kudla i Hurkacza koji mu je uspio uzeti i set.