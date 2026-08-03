Ivanović otvoreno Biliću: Žene imaju definitivno veći pritisak od muških, a i grižnju savjesti

Nova epizoda popularnog serijala (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem, koji se emitira na Arena Sport kanalima, donosi nastavak velikog razgovora s Anom Ivanović. Nekadašnja najbolja tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa osvrnula se na trenutke koji su obilježili njezin profesionalni i privatni život - od nastupa za reprezentaciju Srbije i finala Fed Cupa 2012. godine do odluke o završetku karijere.

Ivanović je govorila i o pritisku života u središtu pozornosti, odnosu s Novakom Đokovićem, ali i o izazovima s kojima se žene suočavaju pokušavajući uskladiti profesionalne ambicije i majčinstvo. Iako je ne privlači trenerski posao, priznala je da bi svoje iskustvo jednoga dana voljela prenijeti mladim sportašima kao mentorica, osobito pomažući im u izgradnji mentalne snage i prepoznavanju vlastitih vrijednosti.

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Prisjetila se i nastupa za reprezentaciju Srbije u Fed Cupu 2012. godine, kada su srpske tenisačice stigle do finala natjecanja.

- To mi je toliko žao jer smo imale super tim s Jelenom, sa mnom i ostalim djevojkama. Stvarno, doći do finala kao tako mala zemlja ogroman je uspjeh, rekla je Ana.

Na pitanje što je reprezentaciji nedostajalo za osvajanje naslova, otkrila je:

- Timski duh možda?! Nije postojao taj osjećaj svi za jednoga, jedan za sve. Svatko je imao nešto svoje i nije postojalo to jedinstvo koje ti je na kraju potrebno u timskom sportu. U to vrijeme nismo možda imale jako dobar par, a ponekad u Fed Cupu, posebno kada dođeš do finala, upravo to odlučuje.

Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Govoreći o završetku profesionalne karijere, Ivanović je priznala kako, poput brojnih drugih sportaša, danas žali što nije više uživala dok je trajala. Prisjetila se US Opena 2016. godine, kada je već znala da će joj to biti posljednji nastup na tom turniru, iako javnost još nije znala za njezinu odluku.

- Prvo, trebaš se oprostiti od sporta koji voliš i koji ti je bio život. A druga stvar, u nekom si stroju, samo kritike…Ljudi uvijek imaju neko svoje mišljenje. Ne znam zašto sam toliko vremena provodila u tim mislima umjesto da sam se više okretala sebi. Jer na kraju krajeva - dođe i prođe. Moja karijera je završila i više nitko ne priča o tome, sada pričaju o nekom drugom. Onog trenutka kada se umiroviš, to je kraj. Jedina mi je želja da sam više uživala. Ali opet, teško je uživati ako nemaš rezultate koje si želio imati i za koje si trenirao.

Ana Ivanović i Novak Đoković poznaju se od najranijeg djetinjstva, a njihove su se profesionalne karijere razvijale u sličnom razdoblju.

- Mi smo odrasli zajedno. Poznajemo se od četvrte godine. On je, doduše, išao kod Pilića, ali je često dolazio u Srbiju na turnire, tako da smo već kao desetogodišnjaci, do dvanaeste, do četrnaeste godine, igrali turnire zajedno. Poslije, kada smo krenuli u profesionalne vode, učinili smo to u vrlo sličnom razdoblju. Tako da smo prvih godina bili nerazdvojni, prisjetila se.

Otkrila je i što najviše cijeni kod jednog od najboljih tenisača svih vremena.

- Baš taj mentalni dio. Mislim da nitko nije doktorirao taj mentalni trenutak kao on.

Posebno je impresionirana činjenicom da Đoković, unatoč svemu što je postigao, i dalje pronalazi motivaciju za nove uspjehe.

- Da i dalje gura sebe i da i dalje želi više nakon svega što je postigao… Nisam sigurna koliko su ljudi svjesni što je on postigao i koliko je to nevjerojatno i nenormalno. Mislim da to nikada nitko neće uspjeti oboriti.

Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Govoreći o razlikama između muških i ženskih sportskih karijera, Ana je potvrdila kako želja za majčinstvom može utjecati na trajanje karijere profesionalne sportašice.

- Apsolutno. Uvjerena sam u to…Velika je razlika. Oni mogu igrati bez opterećivanja. Meni nikada nije bio san vratiti se nakon djece zato što smatram da sam imala sreće da je moja karijera bila tu dok sam bila mlada i željela sam im se uvijek posvetiti, nisam željela ponovno putovati i biti odvojena od njih. Ali žene definitivno imaju veći pritisak - i ne samo to, već poslije imaju i osjećaj grižnje savjesti. Ako pričamo o majkama, ne samo u sportu već u bilo kojoj profesiji, onog trenutka kada moraš napraviti nešto za sebe, ostaviš dijete u školi ili vrtiću da bi išao na posao, tog momenta ti se budi grižnja savjesti koja nikad ne prestaje, iskrena je poznata sportašica.

Tijekom karijere suočavala se i s ljubomorom drugih ljudi, a otkrila je da se s takvim situacijama ponekad susreće i danas.

- Da. I dan danas ponekad se suočavam s tim. Ali vjerujem da je ono što nosim u sebi najvažnije.

Majčinstvo joj je, rekla je, promijenilo pogled na samu sebe.

- Posebno kada imaš djecu, shvatiš da više nisi ti najvažniji i drukčije gledaš i sebe. Naučila sam živjeti sama sa sobom u miru i da je ono što nosim u sebi, u svom srcu, moja istina i to je ono što ja jesam.

Iako je trenerski posao ne privlači, Ivanović ne isključuje mogućnost da u budućnosti postane mentorica mladim sportašima.

- Prvo, ne bih voljela ponovno toliko putovati, ali voljela bih nekome biti mentorica. Više bih se fokusirala na tu mentalnu stranu zato što znam kroz što sam ja prošla i puno sam radila na sebi kako bih prevladala neke stvari, objasnila je.

Njezina je želja pomoći djeci i tinejdžerima da prepoznaju vlastite vrijednosti i pronađu svoj put, bez pretjeranog opterećivanja očekivanjima okoline.

- Moj najveći cilj zapravo je tinejdžerima i djeci dati taj osjećaj što je prava vrijednost i što je ono što je važno jer se masa djece u tim osjetljivim godinama fokusira na ono što njihovo društvo od njih očekuje. Što roditelji očekuju. Ne polaze od toga što je njima važno i koji je njihov put, a mi svi znamo koji je naš put, samo neki put ne želimo čuti taj glas…

Ana je govorila i o odgoju svoja tri sina te istaknula kako im želi omogućiti slobodu da sami odaberu svoj životni put.

- Želim da imaju slobodu birati što žele biti u životu. Naravno, tu sam kako bih ih usmjeravala prema pravim vrijednostima. Kako bih im dala ono što im mogu dati u tom smislu. A onda, na kraju, koji će biti njihov put, hoće li birati sport ili ne, bit će njihov izbor.