Ivanovski: Ma, oni nisu ništa... Posavec: Nisam krivac za gol

Hajduk je tragično ispao iz europskih natjecanje pogotkom Steaue u 93. minuti, a trener Željko Kopić bio je razočaran kao što je i očekivano.

"Prvo poluvrijeme je to bila utakmica bez kvalitete, imali smo previše pogrešaka, u nastavku smo mijenjali igrače i sistem, potrudili se igrati ofenzivnije. Nakon što smo zabili gol, Steaua nije ništa posebno napravila, ali su zabili pogodak u završnici", započeo je Kopić.

"Kod prvog je bila nekakva ruka, nisu imali niti jednu čistu situaciju, a druga je došla iz centaršuta. Jako je loš osjećaj nakon svega."

Nakon što je Said zabio u 82. minuti, mnogi su mislili - to je to! Hajduk ide dalje! No ipak nije bilo tako...

"Nakon izjednačujućeg gola je bio fokus što protivnik radi, bili smo ekstra stabilni. Igrali smo s Hamzom i Mijom ispred zadnje linije. Nisu nas doveli u veće probleme. Osjećaj je sada užasan", objasnio je Kopić.

"Sigurno da svaki poraz nosi svoje. Što se tiče stožera, to su ljudi koju su profesionalci, daju sve za momčad. Što se tiče ekipe, atmosfera je bila izuzetno pozitivna, bili smo odlučni da ostvarimo pozitivan rezultat. Kad dođeš nadomak cilju sigurno da je osjećaj loš."

Oglasio se i Josip Posavec, kojega neki krive što je primio drugi pogodak:

"Znali smo da će biti teško, ali nisu nam oni stvorili prevelike šanse. Zabili su prvi gol iz penala, uf, uf, bio sam baš previše blizu lopti, ali nisam ga uspio obraniti."

"Dali smo sve od sebe i vratili se, postigli pogodak. Moj dojam je da je presudio manjak iskustva, trebali smo u završnici odigrati malo prljavije, tako da prođe vrijeme."

"Bio sam po sredini gola gdje sam i trebao biti. Upućena je brza, ravna lopta koja nije imala luk. Sve im se poklopilo", obrazložio je Posavec pogodak te otkrio da ne smatra kako je to bila njegova greška.

"Žao nam je ljudi koji su nas došli ovdje bodriti, a također i svih koji su uz nas, no, ako ćemo nastaviti ovako, mislim da možemo nešto napraviti u domaćem natjecanju, a sada smo tužni", zaključio je Hajdukov vratar.

Mirko Ivanovski složio se sa svojim trenerom, samo je bio malo ekstremniji:

"Nisu oni ništa, imali su jednu nekakvu šansu u prvom poluvremenu, a dogodio se taj jedanaesterac i nesretni pogodak na kraju."

"Atmosfera sad nije dobra ni za ekipu, ni za klub, a ni za navijače. Došli smo ovdje zabiti i zabili smo, ali se nogomet igra do zadnje sekunde", zaključio je Ivanovski.