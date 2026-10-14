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Foto: Profimedia
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Ivić je u Ajaxu uveo pedikuru nakon utakmica, a tražio je i dvoranu s neobičnom podlogom

Piše Mato Galić,

Ivića je u Amsterdamu učio voziti pomoćni mu trener, a pod Splićaninom je za Ajax prvi put u povijesti zaigrao i jedan tamnoputi nogometaš

Hajduk i Ajax u četvrtak će se ponovno susresti na europskoj sceni, u prvom kolu Konferencijske lige, a njihova zajednička povijest seže duboko u prošlost. Povezuje ih Tomislav Ivić, legendarni Splićanin koji je s Hajdukom osvajao trofeje, a u Amsterdamu dokazao da nogomet može razumjeti drukčije od svih oko sebe.

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