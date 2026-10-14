VELIKAN KOJI SPAJA VELIKANE PLUS+

Ivić je u Ajaxu uveo pedikuru nakon utakmica, a tražio je i dvoranu s neobičnom podlogom

Piše Mato Galić,

Ivića je u Amsterdamu učio voziti pomoćni mu trener, a pod Splićaninom je za Ajax prvi put u povijesti zaigrao i jedan tamnoputi nogometaš