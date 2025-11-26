Obavijesti

Ivić nakon potpisa za Meškov: Iza mene je teško razdoblje, najednom sam ostao bez posla

Ivić nakon potpisa za Meškov: Iza mene je teško razdoblje, najednom sam ostao bez posla
Došao sam u veliki klub koji je godinama bio u Ligi prvaka, Ivan Pešić je godinama bio kapetan, puno naših je tu igralo i radilo, Željko Babić, Mario Čaljkušić, Andrija Nikolić, Ljubo Vukić, istaknuo je hrvatski golman

Početkom srpnja Filip Ivić (33) iznenada je dobio otkaz u Vojvodini. Povod je bio njegov odlazak na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, gdje se okupilo više od pola milijuna ljudi. Srpski klub pritom nije uzeo u obzir da je Ivić na koncert otišao kako bi odao počast Nikoli Pokrivaču, koji je samo nekoliko tjedana ranije tragično poginuo u prometnoj nesreći.

Četiri mjeseca kasnije pronašao je novi klub i potpisao ugovor s bjeloruskim Meškovom iz Bresta.

- Iza mene je jedno ružno, najteže razdoblje u karijeri, rukometom se bavim već 20 godina i najednom sam ostao bez posla. Svi koji su bez posla znaju kako je to, ali uz uži krug obitelji i prijatelja koji su mi bili podrška nisam potonuo, nastavio sam raditi i napokon sam pronašao klub u kojem nastavljam karijeru - ispričao nam je Ivić.

Dok je čekao novi angažman, trenirao je sa Sesvetama koje vodi Igor Vori.

- Moram im se zahvaliti jer su mi dopustili da s njima treniram i održavam formu, time su pokazali veliku ljudsku osobinu i želim im svu sreću do kraja sezone, kondicijskom stručnjaku Mirku Kroli s kojim sam ljeto proveo “u zmajevom gnjezdu” kako sportaši nazivaju njegov pogon na Braču, svim prijateljima i kolegama na porukama podrške. Najvažnije da sam se vratio u ritam. Jedna ružna epizoda je iza mene, iz nje sam izašao još jači i okrenuo novu stranicu u karijeri…

Poreč: Croatia Cup, Hrvatska - Slovenija
Poreč: Croatia Cup, Hrvatska - Slovenija | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Meškov Brest posljednjih godina više ne izgleda kao vrhunski europski klub kakav je nekoć bio, a glavni razlog su sankcije protiv Bjelorusije zbog njezine uloge u ruskoj agresiji na Ukrajinu.

- Došao sam u veliki klub koji je godinama bio u Ligi prvaka, Ivan Pešić je godinama bio kapetan, puno naših je tu igralo i radilo, Željko Babić, Mario Čaljkušić, Andrija Nikolić, Ljubo Vukić. Zbog restrikcija ne možemo igrati Europu ali cilj je osvojiti kup, prvenstvo i Seha ligu - rekao je te dodao:

- Od danas je sve i službeno, a kako bi danas Nikoli Pokrivaču bio 40. rođendan onda to za mene ima i posebnu simboliku. Sve nove pobjede posvećujem njemu…

