KVALIFIKACIJE ZA EP 2027.

Ivica Olić uoči važnih utakmica mladih 'vatrenih': Po prvi put u ciklusu imamo dvije utakmice

Piše HINA,
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ali naš fokus je na ovu prvu, a to je Litva - poručio je izbornik U-21 hrvatske nogometne reprezentacije Ivica Olić uoči nove dvije utakmice za Europsko prvenstvo 2027. godine. Drugi protivnik je Mađarska

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u nedjelju se okupila u Zagrebu uoči dvije važne utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine protiv Litve u Velikoj Gorici koja će se igrati 13. studenoga te protiv Mađarske u Budimpešti pet dana kasnije.

Uoči tih susreta Hrvatska zauzima drugo mjesto na ljestvici skupine H s četiri boda, jednim manje uz jednu utakmicu manje odigranu od druge Turske, dok i trećeplasirana Ukrajina ima četiri boda, ali iz tri susreta. Četvrta je Mađarska s tri boda iz tri utakmice, dok je Litva na dnu s jednim bodom iz tri utakmice.

- Po prvi put u ovom ciklusu imamo dvije utakmice, ali naš fokus je na ovu prvu, a to je Litva. Iako se radi o autsajderu naše skupine, mi koji smo analizirali kako su oni do sada igrali vidjeli smo da su se u svim utakmicama pokazali kao čvrst protivnik. Zbog toga je od prvog dana naš fokus na Litvi i pripremamo se samo za tu utakmicu, a poslije imamo dovoljno vremena da se fokusiramo na Mađarsku. Nadam se pozitivnom rezultatu i pozitivnom nizu. Nadam se i vjerujem da ćemo uspješno završiti ovu godinu - rekao je izbornik hrvatske mlade reprezentacije Ivica Olić.

Plasman na Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Srbiji i Albaniji izborit će devet pobjednika skupina te najbolja drugoplasirana reprezentacija, dok će osam preostalih drugoplasiranih reprezentacija u dodatne kvalifikacije za zadnja četiri mjesta na EP.

