Ivica Tucak: Sve ide po planu, a napadački možemo još bolje...

Hrvatska je pobijedila Rumunjsku 17-9 u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva, a izbornik Ivica Tucak podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Odradili smo što smo željeli, mirnu pobjedu. Kontrolirali smo rezultat od početka do kraja, nismo im dozvolili da se približe. Na kraju smo otišli na nedostižnu prednost. Još jedan korak čeka nas do one ključne utakmice. Uz dužan respekt, od Turske smo daleko kvalitetniji, bez obzira na to što su najveće iznenađenje uz Nizozemsku. Znamo da će nam utakmica protiv Italije biti ključna za polufinale. Idemo dalje, sve je onako kako smo planirali, znali smo da će nam utakmica u drugoj fazi biti odlučujuća. Obrambeno smo vrlo korektni, napadački možemo bolje - započeo je za HRT.

Situacija s Fatovićem?

- Vidjet ćemo, svaki dan je nešto novo, nadam se da će biti sve u redu. I Harkov ima led na ruci, ali bit će to sve dobro - rekao je Tucak.

Zvonimir Butić zabio je tri gola za Hrvatsku.

- Krenuli smo čvrsto, a u drugoj četvrtini smo stali. Kako je utakmica odmicala slomili smo ih ritmom.

Jeste li napravili ono što ste zamišljali?

- Promašili smo peterac u drugoj četvrtini, promašili još neke šanse. Bilo je dobro, bolje nego dosad u napadu.

Slijedi Turska?

- Psihološki će biti teško jer oni nemaju što izgubiti. Može se i zakomplicirati, ali mi smo apsolutni favoriti.

Protiv Italije će biti ključna utakmica? Gruziju su pobijedili 16-14?

- Govorili smo i ranije da Gruzija nije toliko loša, nezgodni su kad ih ide šut. Svih 14 igrača im igra Ligu prvaka. Italija je jako nezgodna, grist će, nabrijani su, ali i mi ćemo - rekao je Butić.

Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Turske 19. siječnja, a nakon toga će drugi krug zatvoriti dvobojem protiv Italije 21. ovog mjeseca.