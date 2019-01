Ivica zapjevao našim skijašima za sreću: Joj, Hirscher bu lud

Sve je odlično. Snijeg je pao kao dekoracija za pravu zimsku atmosferu. Čeka se još samo zvižduk suca, rekao je Ivica Kostelić za Antenu Zagreb. Sreću našim skijašima poželio je i "Bullhitom".



Je li skijanje manje popularno otkad ste Janica i ti prestali skijati?

- Vjerujem da malo je, međutim moram reći da sam ugodno iznenađen posjećenošću Snježne kraljice proteklih dviju sezona. I ono što je najvažnije, sljemenska publika održava svoj imidž fer publike i skijaši poslije svake utrke odlaze s osmijehom i to je ono što krasi sljemensku utrku.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Hoćeš li gurati djecu prema skijanju?

- Ovisi o njima, ako budu imali sklonosti prema skijanju ja ću im u tome pomoći. Prema bilo čemu, posebno ako je to sport, ako vidim da tome naginju, ja ću im pomoći da se time bave.



U svakom sportu postoji konkurencija. Kako je to među skijašima?

- Ovisi od pojedinca do pojedinca. Skijanje je sport u kojemu se sportaš natječe protiv staze i samoga sebe. Konkurenti u skijanju imaju jedan korektan odnos, postoji solidarnost jer je to takav sport u kojemu ima dosta teških ozljeda pa su skijaši solidarni i dosta se respektiraju.



Kako je bilo nakon svake tvoje ozljede ponovno stati na skije, otkud snaga i motivacija?

- Prođe se kroz crne faze, sve ovisi koliko one traju. U jednom trenutku jednostavno odlučiš da je vrijeme da se krene dalje, tražiš motivaciju u bilo čemu. Ako voliš to što radiš i vjeruješ u određeni poredak stvari, puno si se trudio i dao si cijelog sebe moraju doći rezultati, a gdje ćeš pronaći motivaciju to ovisi o čovjeku.

Foto: Antena Zagreb Foto: Antena Zagreb

Osim što je bivši skijaš zapjevao s Lukom, igrao je pikado i odgovarao na pitanja s ekipom Jutarnjeg showa Antene Zagreb. Tada je skijaš priznao da je Janica bolja od njega, osim u skijanju, i u multitaskingu. Međutim, naišlo je nešto škakljivije pitanje pa je Kostelić otkrio da je najskuplja stvar koju je ikada ukrao bio strip.

Ivica je pokazao i znanje u pikadu, pa je 'zasjeo' na prvo mjesto prestigavši s bodovima Mile Kekina.