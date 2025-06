Ivica Zubac: 'Žao mi je što u najboljim godinama propuštam natjecanja s reprezentacijom'

Iza Ivice Zupca (28) najbolja je sezona u karijeri. Ispao je s Clippersima u prvom krugu doigravanja, ali on je napravio veliki napredak u svojoj igri i isprofilirao se kao jedan od najboljih centara u ligi. Bio je drugi i izboru za igrača koji je najviše napredovao, dok je izabran u drugu najbolju obrambenu petorku NBA lige. Sezonu je završio s prosjekom od 16.8 koševa, 12.6 skokova i 2.7 asistencije.

Prije nekoliko dana vratio se u Hrvatsku, uskoro kreću individualni treninzi kako bi što spremniji dočekao novu sezonu, a u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma govorio je o protekloj.

- Na ulazu u sezonu znao sam da ću dobiti više šansi, više minuta i lopte u rukama. Kako je sezona išla dalje, tako je bilo bolje i ušao sam u ritam - kazao je Zubac pa prokomentirao svoj devetogodišnji staž u najjačoj ligi na svijetu.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

- Jako je brzo prošlo sve, od borbe za minute u Lakersima i kada ti sezona jako brzo prolazi pa kad dođeš do ovoga, to je velika razlika. Navikao sam se na život u Los Angelesu, osjećam se kao doma. Volim more i plažu, ima puno toga što mi je lijepo. Što se tiče zvijezda, kad igraš to ti je sve sa strane i ne gledaš na to, ali naravno uvijek je lijepo vidjeti poslije utakmice tko je sve bio. Mislim da smo dosta dobri i dalje, bit će mali dodaci ovo ljeto, uz te dodatke možemo puno toga napraviti, to sam siguran.

Tomislav Mijatović nedavno je imenovan novim izbornikom naše košarkaške reprezentacije koja, nažalost, na ljeto neće igrati na Europskom prvenstvu. Žali zbog toga i naš košarkaš čiji najbolji dani prolazi izvan najdražeg dresa.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Hrvatska - Novi Zeland | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

- Bilo je kontakta s Krunom Simonom i novim izbornikom. Nije se nikad dogodilo da ne odemo na EuroBasket, to je neuspjeh i žao mi je što u najboljim godinama propuštam velika natjecanja, žao mi je općenito zbog te situacije s kvalifikacijama usred sezone, ali nadam se da ću moći pomoći u budućnosti – zaključio je Ivica Zubac.