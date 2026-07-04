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Ivković o Gvardiolu: Zadovoljan si sa svojom ženom? Ako jesi, nemoj onda tražiti drugu...

Piše Ivan Kužela,
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Ivković o Gvardiolu: Zadovoljan si sa svojom ženom? Ako jesi, nemoj onda tražiti drugu...
Foto: HRT/Screenshot
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Ivković je žestoko napao Dalićevu promjenu. Perišić je briljirao na beku, a ulazak Gvardiola, kaže, poremetio je sve i koštao Hrvatsku protiv Portugala

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Hrvatska se porazom od Portugala 2-1 oprostila od Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića još jednom su pokazali koliko opasni mogu biti u igri, ali su se komentirala pitanja koja se tiču obrane. U HRT-ovoj emisiji 'Americana' o toj temi su raspravljali Tomislav Ivković i Robert Matteoni. Ivković je bio posebno nezadovoljan ulaskom Gvardiola na Perišićevu poziciju.

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Ivan Perišić nakon Portugala VIDEO
Ivan Perišić nakon Portugala | Video: 24sata

Hrvatski stručnjak se posebno osvrnuo na taktičke promjene tijekom drugog dijela, posebice na gol Portugala koji je pao nakon što je Ivan Perišić vraćen na svoju prirodnu poziciju krila, a Gvardiol se postavio na lijevog beka.

- Najbolji naš igrač, ili jedan od najboljih, bio je Ivan Perišić na lijevom beku. Je li bilo potrebe da Joško Gvardiol ulazi na mjesto lijevog beka? zapitao se Ivković.

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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Smatra da nije trebalo mijenjati ono što je do tada dobro funkcioniralo. 

- Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti, poručio je, a svoje je izlaganje zaključio slikovitom usporedbom koja je nasmijala sve u studiju.

- Jesi zadovoljan sa ženom? Ako jesi, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš.

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Komentari 12
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