Ivković je žestoko napao Dalićevu promjenu. Perišić je briljirao na beku, a ulazak Gvardiola, kaže, poremetio je sve i koštao Hrvatsku protiv Portugala
Ivković o Gvardiolu: Zadovoljan si sa svojom ženom? Ako jesi, nemoj onda tražiti drugu...
Hrvatska se porazom od Portugala 2-1 oprostila od Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića još jednom su pokazali koliko opasni mogu biti u igri, ali su se komentirala pitanja koja se tiču obrane. U HRT-ovoj emisiji 'Americana' o toj temi su raspravljali Tomislav Ivković i Robert Matteoni. Ivković je bio posebno nezadovoljan ulaskom Gvardiola na Perišićevu poziciju.
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Hrvatski stručnjak se posebno osvrnuo na taktičke promjene tijekom drugog dijela, posebice na gol Portugala koji je pao nakon što je Ivan Perišić vraćen na svoju prirodnu poziciju krila, a Gvardiol se postavio na lijevog beka.
- Najbolji naš igrač, ili jedan od najboljih, bio je Ivan Perišić na lijevom beku. Je li bilo potrebe da Joško Gvardiol ulazi na mjesto lijevog beka? zapitao se Ivković.
Smatra da nije trebalo mijenjati ono što je do tada dobro funkcioniralo.
- Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti, poručio je, a svoje je izlaganje zaključio slikovitom usporedbom koja je nasmijala sve u studiju.
- Jesi zadovoljan sa ženom? Ako jesi, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš.
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