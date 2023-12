Ivković o poništenom golu: Strahonja je zbrisao na vrijeme. Inače bi ovo morao komentirati

Tomislav Ivković, stručni komentator HRT-a, govorio je nakon derbija Dinama i Hajduka koji je završio 0-0. Najveći hrvatski rivali su vječni derbi zaključili podjelom bodova te remijem zaključili jesenski dio sezone.

- Strahonja je zbrisao na vrijeme jer bi danas morao komentirati ovu situaciju. Na našem haklu je ovo ruka. Ne znam kako je ovdje, ali na našem haklu je to ruka - rekao je Ivković u emisiji nakon utakmice referirajući se na spornu situaciju iz 80. minute kada je Dinamu poništen gol.

Dinamu poništen gol Perkovića

Dinamo je poveo pogotkom Maura Perkovića kojem je asistirao Dino Perić. Defenzivni dvojac Zagrepčana iskreirao je euforiju oduševljenja na Maksimiru koju je brzo primirila VAR soba.

Javili su se Igor Pajač i Vedran Đurak, sugerirali sucu Patriku Kolariću da su obojica aktera kod gola igrala rukom i čakovečki sudac gol je poništio.

Marijo Strahonja se povukao s HRT-a

Ovu situaciju inače bi prokomentirao Marijo Strahonja, bivši nogometni sudac i donedavni stručni analitičar HRT-a, no Strahonja je ranije ovog tjedna odlučio otići s nacionalne televizije.

Torcida prijetila Strahonji

Strahonji je dva tjedna prije odluke prijetila Torcida. To se dogodilo na susretu Hajduka i Gorice na Poljudu, a splitski navijači razvili su transparent "Nemoj Strahonja da te brige more, zašto više ne možeš na more".

Bivši sudac neposredno nakon toga rekao je da ga takve prijetnje ne plaše, ali ubrzo je odstupio sa svojeg radnog mjesta.

