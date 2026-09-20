Ivković, Plete, Suba... Nijedan Hrvat nije branio u većem klubu od Dominika Livakovića...

Golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković (31) u subotu je prvi put nastupio za Barcelonu, koja je u sedmom kolu LaLige pobijedila kod Seville 3-1. Prvi vratar Katalonaca Joan Garcia ozlijedio se kolo ranije protiv Racinga. Tad ga je zamijenio Wojciech Szczęsny, ali u subotu je prednost dobio Livaković.

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- Ponekad moraš izabrati po filingu. Za Sevillu sam odlučio tako, a za dalje ćemo vidjeti. Wojciech je sad bio na klupi, ali to ne znači da u budućnosti neće braniti ili da mu ne vjerujemo. Ovisi o trenutku - rekao je Hansi Flick, trener Barcelone.

Eminentni katalonski list Sport ističe kako hrvatski golman nije mogao izabrati puno zahtjevnije mjesto za debi. Sevilla je od početka stvarala pritisak, a domaćini su poveli nakon što je Fofana iz neposredne blizine glavom svladao Livakovića.

Hrvatski reprezentativac kod pogotka nije mogao napraviti mnogo, a ostatak susreta za njega je, barem kad su obrane u pitanju, prošao prilično mirno. Pokazao je ono po čemu je već dobro poznat, sigurnost na crti i mirnoću kad su domaćini pokušavali udarcima iz daljine.

Sport se posebno osvrnuo na Livakovićevu igru nogom. Navode kako nije nepotrebno riskirao i da je svjestan da mu distribucija lopte nije najveća kvaliteta.

Livaković je, jasno, nakon susreta bio presretan.

- Dani Olmo je tu od prvoga dana, a s njim sam igrao u Dinamu šest ili sedam godina pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i stvarno se lako prilagoditi. Trener, trener vratara i cijeli stručni stožer su nevjerojatni - rekao je Livi.

Nikad neki hrvatski golman nije branio za veći klub od Barcelone (pet puta prvaci Europe). Tomislav Ivković je, što se vremena Jugoslavije tiče, branio za Sporting. Od samostalnosti su od Hrvata za velike inozemne klubove s više ili manje uspjeha branili Stipe Pletikosa (Šahtar, Tottenham...), Vedran Runje (Marseille, Bešiktaš...), Tomislav Butina (Olympiacos), Danijel Subašić (Monaco)...

Joana Garciju, “jedinicu” Barcelone, muči meniskus i poštedjet će ga nekoliko tjedana. Ako se stanje ne popravi nakon reprezentativne stanke, eto Livakoviću nove prilike...