Ivković: Svaki prekid je pola gola, zašto? Moraju se zatvoriti i neke stvari međusobno riješiti

Ušli smo jako dobro, imali netipične greške na početku, taj nezgodan kazneni udarac gdje je Luka nespretno reagirao. Krenuli smo s Lukom previsoko, a s Pašalićem prenisko i ostavili im dosta prostora. Međutim, počeli smo dolaziti sebi kad je Pašalić u nekoliko navrata zatvorio Bellinghama. Prvo poluvrijeme bilo je zaista na visokoj razini, ali kad dođemo u situaciju da nam je svaki prekid veliki problem, da je svaki prekid pola gola, onda se moramo zapitati zbog čega, rekao je Tomislav Ivković u HTV-ovoj emisiji Americana nakon poraza Hrvatske od Engleske 4-2 u Dallasu na startu SP-a.

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe je kazao:

- Prekidi su za mene bile ključna stvar, ali ne trebamo očajavati. Znali smo da su Englezi bolji od nas, ali mi Hrvati se uvijek nadamo da možemo iznenaditi i pobijediti najbolje na svijetu. Treba biti realan i koncentrirati se na druge dvije utakmice. Vidjeli smo puno iznenađenja na prvenstvu, imamo dovoljno vremena da se oporavimo. Iz 37 kornera na prvenstvu inače pada gol, a nama iz osam kornera je bilo puno opasnih situacija.

Tomislav Ivković je govorio o propustima kod trećeg gola Engleza, kad je Mario Pašalić morao jurišati za Judeom Bellinghamom.

- Mogli su oni jurišati da je to bila njihova ideja. Ali kad primiš gol tako da Pašalić juriša za igračem na poziciji na kojoj ne bi trebao biti, onda je to tako. U poluvremenu nismo promijenili ništa, a oni su promijenili želju. A prije poluvremena smo zabili gol, izašli smo kao da gubimo 3-0. Falilo mi je nešto, opredijelili smo se opet da Pašalić igra na Bellinghama i prati ga po cijelom terenu, ali ne može to raditi. Dečko ima inteligenciju u igri, ali u ovom je ranjiv. To su bili problemi, Modrić i Pašalić. Sami smo se u tom doveli. Pa ti dođe jedan pa drugi korner, imaju šansu za šansom. Da igraš protiv juniora, ne možeš dobiti.

Ušli su Rashford, Saka, Rogers za Engleze u nastavku, igrači koji rade razliku.

- Sve to stoji. Morali smo biti pametni kad igramo protiv momčadi kao što je Engleska. Nismo bili dovoljno nogometno pametni da nam što manje prijete. Nismo do 60. minute držali barem mir pa kroz zamjene da dođemo do pozitivnog rezultata. Ovo je bilo kao da je netko ugasio svjetlo. Najlakše je kritizirati, to je jedna utakmica. Ali, iz igračkog i trenerskog iskustva: Ima stvari koje se moraju riješiti, da se zatvore i da riješe međusobno. Ništa neću drugo govoriti. Ta situacija se mora riješiti da ne bismo imali prekosutra problem koji je nepotreban - dodao je Ivković.