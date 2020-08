\u00a0

<p>Gotovo je! Za <strong>Ivu</strong> <strong>Grbića </strong>(24) je na račun <strong>Lokomotive</strong> stiglo 3,5 milijuna eura, ali i zamjena u vidu mladog brazilskog golmana. Sad već bivši golman Lokomotive potpisao je ugovor s <strong>Atletico Madridom </strong>na četiri godine, a na njegovo bi ime u Lokose mogli stići i razni bonusi s kojima bi se vrijednost transfera mogla popeti sve do 6 milijuna eura.</p><p>- Sve je okončano i napravili smo veliki posao, svi smo zadovoljni. Odlazak Grbića u Atletico najveći je inozemni transfer našeg kluba. Doveli smo i vrlo dobrog, mladog i nadarenog vratara Atletica kao zamjenu za Grbića, a tijekom zaključenja ovoga posla dogovorili smo i buduću suradnju dvaju klubova - rekao je direktor Lokomotive Božidar Šikić za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/sport/domaci-nogomet/sada-je-i-sluzbeno-ivo-grbic-potpisao-je-za-madridski-atletico-u-lokomotivu-stize-dosadasnji-treci-vratar-simeoneove-momcadi-1039430" target="_blank">Sportske novosti</a>.</p><p> </p><p>Za Lokose će već protiv <strong>Rapida</strong> u pretkolu Europske lige moći braniti <strong>Alex dos Santos</strong> (21) koji je stigao u Zagreb umjesto Grbića. Donedavno treći golman Atletica potpisao je ugovor na dvije i pol godina, a ako dođe do njegove prodaje, Lokomotiva će imati pravo na 60% odštete.</p><p>Podsjetimo, prema Transfermarktu je <strong>Hajduk </strong>svojevremeno za<strong> Lovru Kalinića</strong> (30) dobio 3,1 milijun eura kada je prelazio u belgijski <strong>Gent </strong>pa je Grbić samim time i najskuplji golman prodan iz HNL-a u inozemstvo. U Atleticu je trenutno ponajbolji svjetski golman Jan <strong>Oblak </strong>(27) koji ima ugovor do 2023., ali mnogi europski klubovi interesiraju se za njegove usluge.</p><p>Ivo će, bar zasad, biti drugi golman jer je Antonio <strong>Adan </strong>(33) po isteku ugovora napustio klub.</p>