Iz Dinama otkrili što će imati novi Maksimir: 900 skyboxova, muzej, uredi za javnost, hotel...

Član Dinamova novoizabranog nadzornog odbora Ivan Nauković, član klupskog Odbora za stadion, otkrio je javnosti dosad nepoznate detalje oko projekta novog stadiona u Maksimiru koji bi, prema najavama, trebao biti gotov do 2029., što je prilično optimistična procjena. Planirani trošak izgradnje je 175 milijuna eura. No za navijače "modrih" i ljubitelje sporta u glavnom gradu važno je da se projekt kreće, da je gradnja objekta u Kranjčevićevoj u punom zamahu i da bi trebao biti gotov do kraja 2026., a onda bi se moglo pristupiti rušenju i izgradnji većeg objekta.

Pokretanje videa... 01:26 Tomašević najavio: Uz novi maksimirski stadion niknut će i dvorane! Vrijednost? 260 mil. € | Video: 24sata/Pixsell/Grad Zagreb

Dinamo nije izravno uključen oko planiranja izgleda budućeg stadiona jer je to projekt Grada Zagreba i Vlade RH uz konzultacije s Društvom arhitekata Zagreb, ali su ga pitali za želje oko nekih sadržaja i uvrstili ih. S obzirom na najavljeni kapacitet od 35.000 mjesta, koji su najčešće predlagali navijači, moći će organizirati finala Konferencijske lige, prema postojećim Uefinim propisima (ako ih ne promijene), kao i europski Superkup, ali ne i finale Europske lige (najmanje 40.000 mjesta), ali u klubu smatraju kako im nije prioritet da zbog jedne utakmice u 20-ak godina pumpaju kapacitet stadiona koji bi ostatak godine zjapio prazan.

Trenutačno je u tijeku natječaj za rušenje Maksimira, a do kraja godine ili početkom 2026. iz zajedničkog povjerenstva Grada i Vlade koje provodi projekt novog stadiona mogli bi izaći s njegovom vizualizacijom.

- Stadion će imati 35.000 mjesta, bit će na dvije etaže. Donja tribina bit će malo veća nego gornja kako se gornja ne bi morala otvarati za vrijeme utakmica poput jučerašnje (nedjeljne protiv Gorice, op.a.). Sjever će biti u jednome dijelu. Između gornje i donje tribine bit će skyboxovi po dužini cijelog stadiona. To je jedan od glavnih razloga zašto se išlo na dvije etaže, a ne na samo jednu jer bi skyboxovi inače trebali biti na vrhu tribine, a ovako je to elegantnije - otkrio je Nauković u ponedjeljak gostujući u podcastu Zona Dinamo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- Na južnom dijelu bit će uredi i vjerojatno će neke prostorije tipa ureda predsjednika ili plavi salon gledati na stadion. Na zapadu će, osim skyboxova, kojih će biti oko 900, biti i oko 2000-2500 business mjesta koji nisu skybox, kao što sad u Maksimiru imamo odvojene lože, nego se izlazi na tribinu uz prateći restoran i malo bolje sjedalice na tribini. To su isto mjesta koja se mogu skuplje prodavati.

Maksimir se neće graditi na principu komercijalne isplativosti, ali će imati dosta sadržaja za građane. Novost je i da će se hotel, koji je dosad bio ispod južne tribine, ubuduće nalaziti pod istočnom.

- Na zapadu će biti glavne natjecateljske svlačionice, velika prostorija za Uefu, ogroman muzej, fan shop, jedan ugostiteljski objekt, manji kafić, možda jedan veći restoran poput starog "Domagoja" ili nešto slično. Na jugu će biti uredi, a cijeli istočni dio će biti odvojen ulazom i izlazom zbog boravka prve momčadi. Tamo će biti hotel za igrače, ambulanta, jedan ili dva terena, koliko bude stalo. Zapravo, sve što je potrebno igračima da tamo budu u karanteni, čak i ako u tom trenutku igra reprezentacija na glavnom stadionu, da je skroz odvojeno - rekao je Nauković.

Sjeverna tribina bit će jednoetažna, a u njenoj utrobi i i nešto drugačiji sadržaji.

- Na sjeveru će biti prostorije za navijače, velika teretana za članove. Bit će coworking space, vjerujem, na prvome katu. To je nešto što smo stavili u program i što je prihvaćeno, što bi natjecatelji trebali primijeniti u izradi rješenja. To je prostor, najjednostavnije rečeno, u koji dođeš s laptopom, spojiš se na internet, nešto radiš i gledaš maksimirsku šumu.

Zagreb: Stadion Maksimir u jako lošem je stanju | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Zašto ne više komercijalnih sadržaja tamo, od načina da se stadion gradi, da bude maksimalno komercijalan i tako vraća investiciju? Od toga se odustalo još na početku. Ovo je drugo, da Vlada i Grad izravno financiraju gradnju pola-pola, znači da grade sportski objekt za korištenje. Ne mogu napraviti sportski objekt koji će biti nakrcan kao šoping centar i nama dati da time upravljamo, da od toga još i zarađujemo. Zato su tu samo muzej, fan shop i jedan ili dva ugostiteljska objekta, a ne neki veliki retail lanac.

Dinamo ne sudjeluje financijski u izgradnji stadiona, ali bi trebao preuzeti obvezu oko njegova održavanja. A moći će, bude li to htio, i prodati njegovo ime.

- Još nije na papiru, ali dogovor s investitorima je da se Dinamo prijavi za upravitelja stadiona tako da preuzme na sebe sve kapitalno i investicijsko održavanje, da su svi troškovi, ali i prihodi naši. To je zapravo za nas super. Ako želimo prodati ime stadiona, prodat ćemo ga ako su nam dovoljno zanimljiva ta sredstva. Ako ne, nećemo. Skyboxovi, fan shop, ugostiteljski objekt, svi prihodi ostaju klubu koji zauzvrat mora taj stadion održavati kako bi i budućim navijačima, nakon svih nas, ostao u dobrom stanju, a ne derutan kao većina sportskih građevina u Hrvatskoj.

Paralelno s izgradnjom stadiona, u klubu rade i na novom kampu. Najavio je to Zvonimir Boban u intervjuu za klupske kanale otkrivši kako bi se on trebao nalaziti na području stare vojarne na Borongaju, koja je sad u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu.

Fotografije iz zraka stadiona Maksimir i SRC-a Svetice | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ništa nije definirano, ali Dinamo mora napraviti kamp u kojem će biti vlasnik i investitor. To je naš projekt. Naravno da je stadion veći, ali ovo će biti jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti. Koliko će koštati, vidjet ćemo. Hoće li imati pet ili osam terena... Lokacija će, vjerujem, biti javno komunicirana vrlo brzo. Trebaju se neke stvari formalizirati i da se jasno oglasimo po tom pitanju. Na novom stadionu to neće biti moguće jer će tamo biti još četiri terena. Tamo će trenirati prva i druga momčad, koja nadam se kreće iduće godine, i možda juniori.

Djeca će negdje morati trenirati dok traje rušenje i gradnja Maksimira. Nije realno da će već dotad biti gotov novi Dinamov kamp, ali u klubu razmišljaju i o privremenim lokacijama.

- Cijela omladinska škola mora trenirati negdje drugdje, dugoročno. To je bio jedan od glavnih motiva za kamp. Imamo neke ideje i opcije financiranja. Ne znam koliko će trajati izgradnja, nadam se da će biti gotov dok se Maksimir ne počne graditi. Ako se to slučajno ne dogodi, radit ćemo na privremenim paralelnim rješenjima da se može ta rupa od šest mjeseci ili godinu dana riješiti na drugi način dok se Maksimir ruši, a kamp gradi. Ali kamp je tu i događa se, nema druge opcije.

Zagreb: Dinamo održao prvu javnu tribinu "Članski dan" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Neće se iz Maksimira iseliti samo prvotimci i omladinska škola, nego i svi zaposlenici koji neko vrijeme, s obzirom na ipak bitno manji kapacitet Kranjčevićeve, koja nije zamišljena kao Dinamov dom u pogledu uredskih prostorija.

- To je toliko veliki projekt da se moramo priviknuti da ćemo tri godine živjeti svakako. U Kranjčevićevoj neće biti ništa. Imat ćemo svlačionice, parking za bus i mjesto gdje će klupski PR-ovci moći otvoriti laptop kad smo tamo na utakmici. Kad gledatelji odu doma, kad igrači budu gotovi s igranjem, sjedaju u bus i odlaze. Mi smo tamo 'in and out', gosti. Zato nam trebaju prostori za treniranje. A što se tiče radne zajednice i ureda, vrlo uskoro počet ćemo tražiti nekakve urede u gradu gdje će biti smješteni svi djelatnici koji ne rade s prvom momčadi na terenima, nego rade u uredima. Nekako ćemo se morati skrpati te tri godine. Ali kad znaš da to radiš zato što se rade dva nova stadiona, to je lakše podnijeti - rekao je Nauković.