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ARCA CORUM

Iz Frankfurta u Tursku. Bivši kapetan Rijeke stigao u klub koji debitira u prvoj ligi

Piše Filip Sulimanec,
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Iz Frankfurta u Tursku. Bivši kapetan Rijeke stigao u klub koji debitira u prvoj ligi
Foto: X/Screenshoot

U sezoni 2025./26. Çorum FK se se po prvi put u svojoj povijesti plasirao u Süper Lig

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Fabrizio Romano objavio je kako je bivši kapetan Rijeke Hrvoje Smolčić kompletirao transfer iz Eintracht Frankfurta u turski  Arca Çorum FK. 

 - Hrvoje Smolčić pridružuje se Arca Çorum FK na temelju dvogodišnjeg ugovora s opcijom na jednu godinu, a dogovor je danas zaključen - objavio je Talijan.

Klub je osnovan 1997. godine pod imenom Çorum Belediyespor. Kao amaterski klub kroz većinu svog postojanja, osvojio je Tursku regionalnu amatersku ligu u sezoni 2011./12. te je izborio plasman u TFF Treću ligu.

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U sezoni 2022./23. Çorum FK je osigurao naslov prvaka u Bijeloj skupini i po prvi put u povijesti izborio plasman u TFF Prvu ligu za sljedeću sezonu, nakon što je završio na vrhu tablice.

U sezoni 2025./26. Çorum FK je završio na četvrtom mjestu TFF Prve lige te je 24. svibnja 2026. pobijedio u finalnoj utakmici doigravanja za promociju protiv Esenler Erokspora rezultatom 2:0, čime se po prvi put u svojoj povijesti plasirao u Süper Lig.

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