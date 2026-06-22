Iz Frankfurta u Tursku. Bivši kapetan Rijeke stigao u klub koji debitira u prvoj ligi

Fabrizio Romano objavio je kako je bivši kapetan Rijeke Hrvoje Smolčić kompletirao transfer iz Eintracht Frankfurta u turski Arca Çorum FK.

- Hrvoje Smolčić pridružuje se Arca Çorum FK na temelju dvogodišnjeg ugovora s opcijom na jednu godinu, a dogovor je danas zaključen - objavio je Talijan.

🚨🇹🇷 Hrvoje Smolcic joins Arca Çorum FK on two year deal plus one year option, deal completed today.



Green light from Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/yjJzRqctqg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Klub je osnovan 1997. godine pod imenom Çorum Belediyespor. Kao amaterski klub kroz većinu svog postojanja, osvojio je Tursku regionalnu amatersku ligu u sezoni 2011./12. te je izborio plasman u TFF Treću ligu.

U sezoni 2022./23. Çorum FK je osigurao naslov prvaka u Bijeloj skupini i po prvi put u povijesti izborio plasman u TFF Prvu ligu za sljedeću sezonu, nakon što je završio na vrhu tablice.

U sezoni 2025./26. Çorum FK je završio na četvrtom mjestu TFF Prve lige te je 24. svibnja 2026. pobijedio u finalnoj utakmici doigravanja za promociju protiv Esenler Erokspora rezultatom 2:0, čime se po prvi put u svojoj povijesti plasirao u Süper Lig.