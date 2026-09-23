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FRANCUSKI VOZAČ

Zbog ozljede propustio tri utrke, a sad je produljio s Red Bullom

Piše HINA,
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Zbog ozljede propustio tri utrke, a sad je produljio s Red Bullom
Foto: Marton Monus
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Isack Hadjar, koji u ponedjeljak slavi 22. rođendan, trenutačno zauzima osmo mjesto u poretku svjetskog prvenstva sa 71 bodom

Admiral

Francuski F1 vozač Isack Hadjar produžio je ugovor za sezonu 2027., u kojoj će ponovno biti momčadski kolega Nizozemcu Maxu Verstappenu, objavila je njegova momčad Red Bull, uoči ovotjedne Velike nagrade Azerbajdžana u Bakuu.

Austrijska momčad "sa zadovoljstvom objavljuje produženje ugovora s Isackom Hadjarom, čime kompletira svoju vozačku postavu za sezonu Formule 1 2027.", navodi se u priopćenju. Mladi francuski vozač imao je solidan početak svoje prve sezone s Red Bullom, no napredak mu je usporila ozljeda zapešća zbog koje je morao propustiti posljednje tri utrke. Povratak za upravljač očekuje ga ovog vikenda u Bakuu.

- Zaista sam sretan što nastavljam ovu avanturu s momčadi Red Bull Racing. Pridružio sam se momčadi prije osam mjeseci i odmah shvatio razmjere i ambicije ove organizacije. Svakodnevno nastojim slušati, učiti i gurati samog sebe naprijed, što samo dodatno potiče moj entuzijazam za ono što slijedi - rekao je Hadjar. Laurent Mekies, šef momčadi Red Bull, pozdravio je produženje ugovora.

Spanish Grand Prix
Foto: Jon Nazca

- Razdoblje nakon ozljede bilo je teško za Isacka, no ovo produženje ugovora dokaz je povjerenja koje imamo u njega i jedva čekamo vidjeti ga ponovno na stazi - dodao je Laurent Mekies.

Hadjar, koji u ponedjeljak slavi 22. rođendan, trenutačno zauzima osmo mjesto u poretku svjetskog prvenstva sa 71 bodom. Istaknuo se osvajanjem postolja na Velikoj nagradi Monaka (treće mjesto), a prije ozljede imao je niz od sedam uzastopnih plasmana među prvih šest. Francuz se natječe u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1 nakon što je 2024. godine završio kao drugoplasirani u prvenstvu Formule 2. Nakon uspješne debitantske godine s momčadi Racing Bulls 2025., ove sezone pridružio se Red Bullu i Maxu Verstappenu. Četverostruki nizozemski svjetski prvak nedavno je produljio ugovor s Red Bullom do 2030. godine.

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