Iz kopački na sahranu Astorija: Gigi platio let osmorici kolega

Imaš mladu suprugu i obitelj koja pati, prije svega malu djevojčicu, koja zaslužuje znati da je njezin otac u svakom pogledu bio dobar čovjek... Istinski dobar čovjek, poručio je Juventusov kapetan Gianluigi Buffon Davideu Astoriju u emotivnom oproštaju putem društvenih mreža.

Posljednji ispraćaj Astorija bio je dan nakon Juventusove važne pobjede u Londonu protiv Tottenhama (2-1), 8. veljače.

Talijanski prvaci su u srijedu navečer igrali uzvrat osmine finala Lige prvaka, a u četvrtak ujutro su se neki od njih pojavili u Firenzi na Davideovom pogrebu.

Legendarni golman iznajmio je privatni avion svojim troškom kako bi devet predstavnika 'stare dame' stiglo na vrijeme.

Buffon personally paid for the private jet that took Juve players from London to Florence for Astori's funeral. He also rejected entering the church through a side-door to avoid the fans, to show the city of Florence that Juve stand by them through this tough moment. #LaNazione pic.twitter.com/iiAOuHEeXS