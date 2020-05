Kontroverze opet obilježile večer: Ovi suci su na kokainu

Alistair Overeem i Walt Harris dali su trećoj UFC-jevoj priredbi u sedam dana zadovoljavajuću ocjenu. Samo je njihova borba u cijelom glavnom programu završila prekidom, a tehničkom nokautom dobio ju je Nizozemac u drugoj rundi.

Međutim, oko tri borbe ostale su kontroverze. U onoj uvodnoj u glavni program Song Yadong dobio je prema sucima sve runde protiv Mariona Vere premda je uputio devet značajnih udaraca manje (100-109). Da se tomu nije nadao, potvrđuje i Verin stav na proglašenju na kojem je mislio da je on pobjednik, a kad to nije postao, nije se ni rukovao s protivnikom napustivši oktogon.

- Kakva krađa - konstatirao je borac Jeremy Kennedy.

- Ovo je sramota. Song je izgubio dvije zadnje runde - svoje je rekao i Chris Millington.

Foto: Jasen Vinlove

U perolakoj kategoriji, u kojoj je debitirao Edson Barboza, Dan Ige slavio je podijeljenom odlukom, za mnoge također upitnom. Barboza, koji je izgubio već peti put u zadnjih šest nastupa, dobio je prvu rundu, neutralni će reći i drugu, ali kada je prikočio u trećoj, suci su Igeu dodijelili šestu pobjedu zaredom.

Brazilčev menadžer Alex Davis sve je rekao u nekoliko riječi.

- Loše suđenje uništava MMA.

Terrion "Flash" Ware bio je, pak, vrlo slikovit.

- Ovi suci s Floride su na kokainu.

These Florida judges are on all the coke #UFCFL