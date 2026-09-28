Iz tenisa se opet prebacio u nogomet. Ide mu vrlo dobro kao novom izborniku Urugvaja

Nogometaši Japana u prijateljskoj su utakmici u Hiroshimi svladali Venezuelu sa 2-1 golom iz kaznenog udarca duboko u sudačkoj nadoknadi, dok je Urugvaj u Seulu svladao domaćina Južnu Koreju s visokih 4-1.

Venezuela je povela protiv Japana golom Kelsyja (46), ali Ueda (49, 90+6-11m) je brzo poravnao na 1-1, da bi u samoj završnici iz kaznenog udarca osigurao i potpuni preokret. Pod vodstvom novog izbornika Diega Forlana Urugvaj je do visoke pobjede u Seulu stigao uz dva gola Nuneza (13, 62) te jednim De Arrascaete (27) i autogolom Kima Min-Jaea ‌(43-ag), dok je poraz domaćih ublažio Lee ⁠Kang-In (​80).

Foto: KIM SOO-HYEON

Zanimljivo, Forlan se nakon bogate nogometne karijere posvetio tenisu. Prije nešto manje od dvije godine odigrao je prvi profesionalni meč u karijeru. U Montevideu na ATP Challengeru i u paru s Federicom Corijom izgubio od Borisa Ariasa i Federica Zeballosa 6-1, 6-2.

Inače, pravi nogometni zaljubljenici Forlana znaju kao klasnog napadača koji je igrao za Inter, Manchester United, Atletico Madrid... a s reprezentacijom Urugvaja oduševio je na Svjetskom prvenstvu 2010. stigavši do polufinala i završivši turnir kao najbolji strijelac (5 golova). Sada se Forlan uspješno vratio nogometu, kao izbornik Urugvaja i zasad mu ide vrlo dobro.