Monografiju koja je sad i slu\u017ebeno predstavljena mo\u017eete nabaviti u Fan shopu KK Split ili putem interneta, a ona je prvi od \u010detiri projekta kojim \u0107e se poku\u0161ati od zaborava sa\u010duvati karijere proslavljenih ko\u0161arka\u0161a splitskog kluba iz one prve trofejne generacije, koja je bila na svom vrhuncu tijekom '70-ih godina pro\u0161log stolje\u0107a. Tim prije \u0161to \u0107e nakladnici dio zarade pokloniti u humanitarne svrhe.

- Ovo je samo svojevrsni po\u010detak 'serijala'. Krenuli smo sa Damirom \u0160olmanom, nastavit \u0107emo sa Petrom Skansijem, a onda \u0107emo malo po malo obra\u0111ivati ostale ko\u0161arka\u0161e i olimpijce te se nadam da \u0107e ovo biti dugi proces u kojem \u0107e se odati po\u010dast velikanima splitskog, hrvatskog, ali i europskog te svjetskog sporta - rekao je autor knjige Tomisalv Gabeli\u0107.

Naslov monografije \"Gospon \u0160olman \u2013 \u0161jor Damir\" mo\u017eda i najbolje oslikava karakter \u010dovjeka koga su obo\u017eavali navija\u010di Jugoplastike, ali i suparni\u010dki navija\u010di,\u00a0 iako je bio neumorni strijelac koji je svaku ve\u010der trpao izme\u0111u 20 i 30 ko\u0161eva. Omiljeni lik u klubu i u reprezentaciji biv\u0161e dr\u017eave, u 14 sezona koliko je nosio \u017euti dres Jugoplastike, postigao je 6.156 ko\u0161eva, osvojio je \u0161est trofeja, dva prvenstva, tri Kupa i Kup Radivoja Kora\u0107a, a jednako je bio uspje\u0161an i u dresu reprezentacije. Kad je odlu\u010dio povu\u0107i se, bio je me\u0111u top deset igra\u010da u svim relevantnim statisti\u010dkim kategorijama, odigrao je 226 utakmica, zabio 1.785 ko\u0161eva, osvojio sedam medalja na najve\u0107im natjecanjima, a \u010detiri puta bio je biran i u reprezentaciju Europe!

Na Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima \u0160olman je odigrao 68 utakmica i zabio 419 ko\u0161eva, osvojio je dva olimpijska srebra, zlato i srebro na svjetskim prvenstvima te dva zlata i srebro na europskim prvenstvima. Tome treba dodati i dvije zlatne medalje s Mediteranskih igara i pet zlatnih medalja osvojenih na Balkanijadama. Ukupno je u reprezentativnoj karijeri osvojio \u010dak 14 medalja!

- Pripadao sam generaciji koja je sport prije svega smatrala nadmetanjem i vite\u0161tvom, i zbog toga su nama olimpijske medalje uvijek zna\u010dile mnogo vi\u0161e od medalja osvojenih na svjetskim i europskim prvenstvima, o Mediteranskim igrama i Balkanijadama da i ne govorim. No zlato iz Ljubljane ipak ima posebno mjesto u mom srcu \u2013 kazao je \u0160olman.

Tim povodom donijet \u0107emo vam nekoliko dijelova knjige...

Damir \u0160olman rodio se i odrastao u Zagrebu, prve ko\u0161arka\u0161ke korake napravio je u Mladosti, u kojoj je igrao s jo\u0161 jednim legendarnim igra\u010dem Nikolom Ple\u0107a\u0161om. Obojicu je Petar Skansi pozvao u Jugoplastiku, no Ple\u0107a\u0161 je na u\u017eas suigra\u010da iz Mladosti izabrao odlazak u omra\u017eenog gradskog rivala Lokomotivu. Odlazak dvojice najboljih igra\u010da bio je udarac od kojeg se Mladost nikad nije oporavila, bio je to kraj njihovih prvoliga\u0161kih ambicija, a svi kasniji uspjesi koje su Ple\u0107a\u0161 i \u0160olman postizali u klubovima i reprezentaciji bili su bolan podsjetnik na propu\u0161tenu priliku da i oni postanu dio elitnog dru\u0161tva. Tek \u0161to su oti\u0161li iz Mladosti, \u0160olman i Ple\u0107a\u0161 okitili su se olimpijskim srebrom u Meksiku, dvije godine potom i svjetskim zlatom u Ljubljani, a tri godine nakon odlaska iz kluba \u010duvali su jedan drugoga u utakmici koja je odlu\u010divala o dr\u017eavnom prvaku...

Damir je po svom karakteru miran i stalo\u017een, a to kako se brzo stopio s temperamentnim i bu\u010dnim Splitom i Dalmacijom, i kako je od \"gospona\" brzo postao \"\u0161jor\", ve\u0107ini je do dan danas potpuno neobja\u0161njivo. No kako se u \u017eivotu ba\u0161 ni\u0161ta ne doga\u0111a slu\u010dajno, tako ni Damirov dolazak u Split ni brza prilagodba nisu slu\u010dajni. Jednostavno, do toga je prije ili kasnije moralo do\u0107i, ako ni zbog \u010dega drugog, ono zbog nevjerojatne koincidencije da je anagram njegova imena - Miran Dalmo\u0161! Dakle, Damir \u0160olman je ustvari - Miran Dalmo\u0161! A upravo je ta njegova mirno\u0107a i stalo\u017eenost bila i te kako korisna. Sr\u010dani i temperamenti Spli\u0107ani te\u0161ko su pro\u017eivljavali poraze, a u takvim je situacijama upravo Damir bio dovoljno hladan da stane izme\u0111u sudaca i svojih suigra\u010da, koji su mu \u010desto prigovarali da se ''ne zna ni naljutit' 'ka \u010dovik''.

Damira su zvali \"gospodin s parketa\" a u svla\u010dionicu Jugoplastike donio je neke nove navike kada su u pitanju higijena, odijevanje...



U to smo vrijeme od kluba dobili odijela koja smo morali nositi na putovanjima, ali Damir ih je nosio ba\u0161 svaki dan. \u010cak i kad bismo imali dva treninga, on bi se i na jutarnjem i na popodnevnom treningu pojavio u odijelu. Naravno, s uredno ispeglanom ko\u0161uljom, kravatom... Ma tko bi se sre\u0111ivao dva puta na dan, i to za trening \u2013 kazao je Damirov suigra\u010d Duje Krstulovi\u0107, koji mu je zbog urednosti prozvao \"Niklovani\"

Zbog izgleda, \u0161arma i odijevanja Damir je bio ljubimac \u017eena. U jednom dnevnom listu provedena je anketa me\u0111u pripadnicama ljep\u0161eg spola o tome tko je naj\u0161armantniji ko\u0161arka\u0161. \"Presti\u017eni naslov\" o\u010dekivano je osvojio jer je bio ljubimac navija\u010dica \u0161irom biv\u0161e dr\u017eave. U ono je vrijeme kru\u017eila \u0161ala kako bi u rijetkim trenucima kad bi Damir sjeo na klupu malo predahnuti, pola djevojaka u dvorani gledalo prema klupi Jugoplastike, umjesto na drugu stranu terena na kojoj se odvijala igra.

Za razliku od svojih partnera koji su i\u0161li na nogometne utakmice, djevojke su radije birale ko\u0161arku, kako zbog komfora u dvoranama, tako i zbog visokih i zgodnih mladi\u0107a u lijepim dresovima, a posebno su bili atraktivni \u017euti dresovi Jugoplastike nabavljeni u Americi, identi\u010dni onima koje su nosili igra\u010di Los Angeles Lakersa.

Premda je kroz klupsku i reprezentativnu karijeru Damir ostvario mnogo toga i osvojio bezbroj medalja, naslova i priznanja, te\u0161ko da bi ga u kratkim crtama i\u0161ta bolje opisalo od dva \u0161uta, jednoga koji je zabio te drugoga koji nije ni uputio prema ko\u0161u. Prvi je, naravno, \u0161ut za pobjedu u majstorici protiv Bosne 1977. godine, a drugi je onaj iz Tel Aviva, iz finala Kupa prvaka 1972. godine protiv Ignisa iz Varesea, koji nije ni uputio prema obru\u010du zbog toga \u0161to su ga dva protivni\u010dka igra\u010da faulirala prije negoli je i uhvatio loptu.

- Talijani su proma\u0161ili svoj zadnji napad 17 sekundi prije kraja, loptu je uhvatio Manovi\u0107, koji je poveo sredinom terena, Rato je tr\u010dao s desne strane a ja s lijeve. Bio sam malo ispred obojice i Manovi\u0107 je dodao loptu meni, ali ja tu loptu nikad nisam prihvatio u ruke. Da jesam, sigurno bih je dodao Rati ili \u0161utnuo, pa pogodio ili proma\u0161io, Bo\u017ee moj, ni prvi ni zadnji put, i proma\u0161aji su dio utakmice. Me\u0111utim, ja tu loptu nikad nisam ni uhvatio u ruke. \u010cim je do\u0161la do mene, faulirala su me dva talijanska igra\u010da, suci nisu ni\u0161ta svirali, lopta se otkotrljala u ruke Meneghinu, koji ju je zadr\u017eao tih nekoliko sekundi do kraja utakmice i sve je bilo gotovo. Mi smo, naravno, poludjeli na suce, ali od svega toga nije bilo ni\u0161ta. Ima jedna fantasti\u010dna fotografija na kojoj sjedim na parketu dvorane u Tel Avivu spu\u0161tene glave, koja mo\u017eda i najbolje oslikava kako sam se tad osje\u0107ao...- kazao je \u0160olman.

Damir je svoje prvo veliko zlato osvojio na Svjetskom prvenstvu koje se igralo 1970. u Ljubljani. Osvajali su ko\u0161arka\u0161i medalje na velikim natjecanjima i ranije, no Ljubljana je ipak bila ne\u0161to posebno, ne samo zbog zlata - nego i zbog toga \u0161to se igralo na doma\u0107em terenu. Bila je to prekretnica koja je ko\u0161arku po popularnosti stavila uz bok do tada nedodirljivom nogometu. Nakon Ljubljane ni\u0161ta vi\u0161e nije bilo isto, ko\u0161arka je postala nacionalni sport, na svakom koraku nicali su ko\u0161evi, ure\u0111ivali se tereni, djeca su se upisivala u klubove...

Dan nakon Svjetskog prvenstva zlatni reprezentativci posebnim su vojnim zrakoplovom odletjeli u Beograd na prijem kod Tita. On je njima \u010destitao na osvojenom zlatu, a oni njemu ro\u0111endan, ba\u0161 kao \u0161to mu je Stane Dolanc i obe\u0107ao prije natjecanja.

- Te\u0161ko je i zamisliti koliko je Svjetsko prvenstvo bilo u ono vrijeme va\u017ean doga\u0111aj i koliko nas je ta zlatna medalja u\u010dinila popularnima. Nije se ba\u0161 tad tako jednostavno slalo posebne zrakoplove i odlazilo na prijeme... Bilo je planirano da ostanemo maksimalno pola sata u razgovoru s Titom, no na kraju smo ostali i mnogo dulje. I Tito i njegova supruga Jovanka bili su vrlo dobro upoznati s tijekom prvenstva i rezultatima, o\u010dito je da su gledali utakmice jer su znali koga smo sve pobje\u0111ivali, a i nas su, uglavnom, prepoznavali. Onda\u0161nji pomo\u0107ni trener reprezentacije Lazar Le\u010di\u0107 darovao je Titu svoju zlatnu medalju, a on je nama za uspomenu na veliki uspjeh dao zlatne satove Schaffhausen s ugraviranim potpisom - prisjetio se \u0160olman.

Bilo je to za igra\u010de vrlo zanimljivo iskustvo, ali umalo se na kraju iz svega izrodio i ozbiljan skandal. Tijekom prijema igra\u010di su saznali da nemaju organiziran prijevoz natrag u Ljubljanu, iz protokola su ih hladno obavijestili kako je njihova zada\u0107a bila dovesti ih Titu, a za povratak u Ljubljanu ili ku\u0107ama morali su se pobrinuti sami. I igra\u010di su se pobunili. Sve stvari su im ostale u Ljubljani, nekima su \u010dak i supruge bile ondje, a u Beograd su doputovali na brzinu, samo u odijelima... Kad su vidjeli da ne\u0107e i\u0107i druga\u010dije, zaprijetili su da \u0107e se preko kapetana Ive Daneua po\u017ealiti Dolancu i Titu, a na sam spomen takve mogu\u0107nosti sve se na brzinu zata\u0161kalo te su ih odmah vratili vojnim zrakoplovom u Ljubljanu.

U sedamdesetim godinama pro\u0161log stolje\u0107a medalje na velikim natjecanjima osvajale su uglavnom tri reprezentacije, SAD, SSSR i Jugoslavija. Dvije supersile u svakom pogledu i mala nesvrstana Jugoslavija kao nekakva tre\u0107a opcija.

- Amerikanci su nama uvijek bili ve\u0107i 'skalp', ako se to tako mo\u017ee re\u0107i, a na Sovjete smo se posebno palili zbog toga \u0161to smo protiv njih igrali \u010de\u0161\u0107e i \u0161to su nas pobje\u0111ivali. Sovjeti su nas prezirali zbog toga \u0161to smo simpatizirali Zapad, a Amerikanci su nas smatrali zemljom 's one strane \u017eeljezne zavjese'. Mi smo se dr\u017eali nekako izme\u0111u i poku\u0161avali napraviti nemogu\u0107e, pobijediti i jedne i druge. I \u010desto nam je to i uspijevalo...- ponosan je \u0160olman.

Split je u sedamdesetima bio prijestolnica jugoslavenskog sporta, nogomet, ko\u0161arka, vaterpolo, veslanje, jedrenje...\u00a0 A kada su 1971. i Hajduk i Jugoplastika osvojili naslov prvaka, u \u010dast tog velikog uspjeha igra\u010di obje mom\u010dadi dogovorili su \"pu\u0161tanje brkova\". Dogovor su ispo\u0161tovali svi, ali je nakon nekog vremena brkove zadr\u017eao samo Rato Tvrdi\u0107. Jugoplastika je tada dobila i pravu pravcatu klupsku himnu, koju je otpjevao i onda iznimno popularni Mi\u0161o Kova\u010d uz pratnju kvarteta Studio, a poslije i klupsku maskotu, popularnog \u017dutka, kojeg je izradio dizajner tvornice Jugoplastika Zdenko Mili\u0161i\u0107.

No Split je oduvijek bio i grad pobjednika, grad u kojem su se priznavali samo oni najbolji i u kojem ni\u0161ta osim prvog mjesta nije bilo vrijedno spomena. Kako u ostalim sportovima, tako i kad je o ko\u0161arci rije\u010d. Jugoplastika je navija\u010de razmazila osvajanjem naslova prvaka 1971., finalom Kupa prvaka 1972. te svjetskim klupskim prvenstvom koje je odigrala u Brazilu 1973. godine, pa su nakon toga sva izgubljena finala i sva osvojena druga mjesta do\u017eivljavali s poprili\u010dnom dozom razo\u010daranja. Jugoplastika je nakon \u010dak \u010detiri druga mjesta u dr\u017eavnim prvenstvima - 1972., 1974., 1975. i 1976. godine, kao i izgubljenog finala Kupa pobjednika kupova od lenjingradskog Spartaka 1973. godine, izgubljenog finala Kupa protiv Crvene Zvezde 1975. godine\u00a0 posprdno nazvana \"drugoplastika\".

No i tome \"podbadanju\" da su \"drugoplastika\" do\u0161ao je kraj. Jugoplastika je prvi klub s prostora biv\u0161e dr\u017eave koji je osvojio trostruku krunu, prvenstvo, kup i Kup Radivoja Kora\u0107a 1977. godine. Najprije su protiv Fortituda Alca obranili naslov najbolje mom\u010dadi u Kupu Radivoja Kora\u0107a, koji su osvojili i godinu ranije, potom su u majstorici prvenstva u Beogradu, \u0160olmanovim ko\u0161em u zadnjoj sekundi pobijedili Bosnu, da bi par dana kasnije slavili u Kupu protiv Kvarnera. Posebno je u sje\u0107anju starijim navija\u010dima taj \u0160olmanov \u0161ut za pobjedu.

- Od trenutka u kojem sam ispustio loptu iz ruku, pa do trenutka u kojem je lopta pro\u0161la kroz mre\u017eicu, pro\u0161la je u mojim mislima cijela vje\u010dnost. Pazio sam samo da ne padnem na Varaji\u0107a kako mi suci ne bi slu\u010dajno svirali prekr\u0161aj u napadu, a u isto vrijeme sam gledao kako lopta leti prema obru\u010du. Ve\u0107 sam pao i na pod, a lopta je jo\u0161 letjela, letjela, letjela... Sporta\u0161e \u010desto znaju pitati koji im je trenutak u karijeri najdra\u017ei i mnogima je te\u0161ko odlu\u010diti. Eto, ja sam imao sre\u0107u da je ljepota i va\u017enost toga ko\u0161a otklonila bilo kakvu dvojbu, meni je stvarno bilo lako izabrati.... ka\u017ee \u0160olman, koji je bio veliki strijelac, i to u vrijeme prije nego su uvedene trice. \u00a0

- Uvijek sam govorio da ne \u017ealim ni za \u010dim u svojoj karijeri osim za tim \u0161to su trice uvedene godinu dana nakon \u0161to sam se umirovio. Da je u moje vrijeme bilo trica, mogao sam posti\u0107i mnogo vi\u0161e ko\u0161eva i zaraditi vi\u0161e novca. Svaki pravi strijelac po prirodi je 'guzi\u010dar', sebi\u010dnjak koji prije svega gleda prema ko\u0161u. I kad ima priliku dodati, vrlo \u010desto \u0161utne jer mu je to u prirodi. Nije to ru\u017ena karakteristika, jednostavno, svaki pravi strijelac mora biti egoisti\u010dan i mora\u00a0 najprije gledati kako \u0107e zabiti ko\u0161. Takav sam bio i ja.

- No zabijati mnogo ko\u0161eva i juriti za rekordima nije isto, i\u017eivljavanje na suparniku koji je ve\u0107 pora\u017een nikad nije bilo u mojoj prirodi. Sport je za mene prije svega vite\u0161tvo. Nijedan suparnik nije zaslu\u017eio da se na njemu i\u017eivljava\u0161 ili da ga poni\u017eava\u0161. Za\u0161to juriti 40 ili 50 ko\u0161eva u ve\u0107 dobivenoj utakmici ako na klupi ima mla\u0111ih igra\u010da koji jedva \u010dekaju priliku zaigrati i zabiti pokoji ko\u0161. Ako me pam\u0107enje slu\u017ei, najvi\u0161e u karijeri zabio sam Karlovcu, \u010dini mi se 56 ko\u0161eva, jednom sam zabio 44 Arisu..., ali doista ne pamtim te podatke zbog toga \u0161to mi individualni u\u010dinci nikad nisu bili va\u017eni. Ko\u0161arka je za mene prije svega kolektivni sport, a mom\u010dad i vite\u0161tvo iznad svega.

Nakon 16 odigranih sezona Damir je uspje\u0161nu karijeru zaklju\u010dio spektakularnom opro\u0161tajnom utakmicom kombinirane mom\u010dadi Jugoplastike i selekcije Zvijezde prijatelji, u koju je uvrstio europske velikane Waynea Brabendera, Renza Barivieru i Pierluigija Marzoratija te biv\u0161e suigra\u010de iz reprezentacije Kre\u0161imira \u0106osi\u0107a, \u017deljka Jerkova, Rajka \u017di\u017ei\u0107a, Dragana Ki\u0107anovi\u0107a, Dra\u017eena Dalipagi\u0107a, Zorana Slavni\u0107a... Krcate Gripe ispratile su ga 10. lipnja 1983. godine ovacijama s parketa nakon 12 minuta i 12 sekundi igre, kapetansku vrpcu predao je \u017deljku Poljaku, a onda je krenuo prema svla\u010dionici dok su gledatelji tisu\u0107ama \u017eutih karanfila zasipali parket s kojeg je oti\u0161ao u zaslu\u017eenu igra\u010dku mirovinu.\u00a0