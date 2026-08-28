IZBACITE IH IZ EUROPE Zvezda i Borac veličali koljača Mladića. Kakav će biti Uefin odgovor?

Smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića bila je i tema utakmica beogradske Crvene zvezde, kao i banjalučkog Borca u europskim kvalifikacijama u četvrtak. Zbog skandaloznih poruka sa stadiona u Plzenu u Češkoj i Banjoj Luci reagirat će i Uefa. Pitanje je samo: koliko rigorozno?

"Generale, večna slava i hvala", stajalo je na transparentu Delija u uzvratu play-offa Europske lige u kojoj su svjedočili bolnom ispadanju i porazu 5-1 nakon domaće pobjede 3-0 tjedan ranije.

No još je skandaloznije da je iza poruke navijača stao i službeni klub podijelivši fotografije na društvenim mrežama uz emotikon salutiranja.

"Pretpostavljam da Crvena zvezda neće igrati u međunarodnim natjecanjima idućih nekoliko godina", stoji komentar koji je privukao više od 1100 lajkova.

"Uefa, sad je tvoj red", piše drugi koji je također privukao veliku podršku.

Jednako je skandalozna bila i proslava Srbina iz Crne Gore Mirka Ivanića koji je salutirao navijačima pri golu za 1-1. Nažalost po njega i Zvezdu, uslijedio je strmoglavi pad, srpski prvak je iz kvalifikacija Lige prvaka ispao u Konferencijsku ligu, gdje mu protivnik može biti i Hajduk.

U Banjoj Luci je Borac pobijedio Vikingur 3-1 i s ukupnih 6-2 prošao u Konferencijsku ligu, a Lešinari, tamošnja navijačka skupina, izvjesila je transparent: "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Vječna slava najvećem braniocu srpskog naroda!".

Potom je cijeli stadion zapjevao skandaloznu pjesmu: "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava!".

Inače, Uefin disciplinski pravilnik pod člankom 16., stavkom 2 kaže: ""Svi savezi i klubovi odgovorni su za sljedeće neprimjereno ponašanje svojih navijača i protiv njih se mogu poduzeti disciplinske mjere i smjernice, čak i ako mogu dokazati da nije bilo nikakvog propusta u organizaciji utakmice: [...] korištenje riječi ili predmeta za prenošenje bilo kakve poruke koja nije prikladna za sportski događaj, osobito poruka političke, ideološke, vjerske ili provokativne prirode".