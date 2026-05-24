NOVI PREOKRET

Izbori u Real Madridu usporili Mourinha, Benfica je odmah podigla cijenu otkupne klauzule

Piše Bruno Lukas
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Real Madrid privremeno je zaustavio pregovore s Joseom Mourinhom zbog predsjedničkih izbora u klubu, a ta pauza ide na ruku Benfici koja sada želi izvući veću odštetu od dogovorene izlazne klauzule

Real Madrid i Jose Mourinho (63) pregovaraju o preuzimanju klupe madridskog kluba, no predsjednički izbori u Realu privremeno su zaustavili dogovor, a situacija je postala složenija nego što se očekivalo.

Mourinhova izlazna klauzula u Benfici iznosila je sedam milijuna eura, no ta je mogućnost istekla 26. svibnja. Sada Real mora izravno pregovarati s lisabonskim klubom, a odnosi između dva kluba već su narušeni zbog ranijih sukoba i transfernih nesuglasica. Mourinhov odlazak iz Benfice praktički je siguran unatoč tome što mu ugovor traje još godinu dana.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Dodatne napetosti izazvale su Mourinhove javne izjave o mogućem ostanku u Benfici, koje uprava kluba nije dobro primila. Mourinho pak smatra da mu je klub prekasno ponudio novi ugovor, tek nakon što je stigao interes iz Madrida.

Mourinho čeka rasplet predsjedničkih izbora u Realu i uvjeren je da će Florentino Pérez ostati na čelu kluba. Već je analizirao momčad i odredio pozicije za pojačanja, no svjestan je da će izborna kampanja usporiti realizaciju planova. Prema španjolskim medijima, s Realom bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu ako osvoji Ligu prvaka.

