Real Madrid privremeno je zaustavio pregovore s Joseom Mourinhom zbog predsjedničkih izbora u klubu, a ta pauza ide na ruku Benfici koja sada želi izvući veću odštetu od dogovorene izlazne klauzule
Izbori u Real Madridu usporili Mourinha, Benfica je odmah podigla cijenu otkupne klauzule
Real Madrid i Jose Mourinho (63) pregovaraju o preuzimanju klupe madridskog kluba, no predsjednički izbori u Realu privremeno su zaustavili dogovor, a situacija je postala složenija nego što se očekivalo.
Mourinhova izlazna klauzula u Benfici iznosila je sedam milijuna eura, no ta je mogućnost istekla 26. svibnja. Sada Real mora izravno pregovarati s lisabonskim klubom, a odnosi između dva kluba već su narušeni zbog ranijih sukoba i transfernih nesuglasica. Mourinhov odlazak iz Benfice praktički je siguran unatoč tome što mu ugovor traje još godinu dana.
Dodatne napetosti izazvale su Mourinhove javne izjave o mogućem ostanku u Benfici, koje uprava kluba nije dobro primila. Mourinho pak smatra da mu je klub prekasno ponudio novi ugovor, tek nakon što je stigao interes iz Madrida.
Mourinho čeka rasplet predsjedničkih izbora u Realu i uvjeren je da će Florentino Pérez ostati na čelu kluba. Već je analizirao momčad i odredio pozicije za pojačanja, no svjestan je da će izborna kampanja usporiti realizaciju planova. Prema španjolskim medijima, s Realom bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu ako osvoji Ligu prvaka.
