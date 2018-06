Dalić: Messi? Ne postoji način kako ga zaustaviti. Najbolji je

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Nigeriju 2-0 u prvom kolu Svjetskog prvenstva, a idući protivnik nam je Argentina. Javili smo se uživo iz Rusije gdje je izbornik Zlatko Dalić održao press konferenciju nakon pobjede i uoči našeg idućeg protivnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Dalić najavljuje Argentinu

Hrvatska reprezentacija pobjedom nad Nigerijom otvorila je SP, a izbornik Zlatko Dalić najavljuje nove bitke za bodove protiv Argentine i Islanda. Iz Rusije Tomislav Gabelić Posted by 24sata on Sunday, 17 June 2018

- Sigurno da je to najteži dio. Imamo dobru ekipu i nije lako složiti momčad. Mora se napraviti balans u ekipi. Tražili smo balans kako igrati protiv Nigerije, imali smo dobar skauting i bili smo spremni za obje opcije kako bi oni mogli početi. Prva utakmica je takva da ne možeš kalkulirati. Mislim da više nije vrijeme da se umire u ljepoti i posjedu, moramo tražiti okomit i dubinski pas. Za to moraš imati brze igrače kao Rebić, Kramarić i Perišić, a Mandžukić radi svoj posao, agresivan je i najbolji je na toj poziciji. Igrali smo s Lovrenom i Vidom bez greške.

- I onaj koji je 23. mora biti kao prvi i ako toga nema onda nema ni rezultata. Mislim da je priprema bila dobra i tako je sve bilo dobro.

Hoće li se išta mijenjati protiv Argentine?

- Sad smo u malo komotnijoj situaciji nego Argentina. Vratio nam se Jerkan koji je skautirao Argentinu. Imamo tri dana da se pripremimo.

- Tražit ćemo rješenje za Messija, koji je bio glavni igrač Argentine. Neću sputavati naše igrače da pokažu raskoš svojeg talenta i kvalitete.

- Gledao sam snimku protiv Nigerije, mi smo napravili pet predivnih akcija. Nismo zabili, ali akcije su bile sjajne. Sigurno ćemo imati drugačije rješenja za Argentinu, imamo tri dana. Nećemo se braniti i nećemo tražiti bod. To nema svrhe.

- Došli smo u šest u kamp i spavali smo do ručka. Teško je ovdje spavati. Nema ozlijeđenih igrača, nitko se nije žalio. Ima sitnih problemčića, ali napravit ćemo regeneraciju i bit će sve OK.

- Trčali smo puno i potrošili smo se, ali nadam se da ćemo ove sitne problemčiće riješiti u dan, dva.

Luka Modrić?

- Kad sam stavio Luku protiv Grčke i Ukrajine da igra 'desetku' bile su pohvale i govorilo se "To je Lukina pozicija". Kad igra slabo onda to "nije Lukina pozicija". Luka može igrati sve. On ima želju i snagu, a sigurno je da naša igra ide sporije kada ne igra u vezi, ali imamo sjajnih igrača poput Badelja, Kovačića ili Rakitića koji mogu igrati tu poziciju.

Jeste li gledali Argentinu?

- Bio sam sretan kad je Argentina uzela jedan bod. A nema načina da se zaustavi Lionel Messi. On je sinoć šutirao 10 puta, ali mi kompaktnošću moramo zaustaviti njegove napade. On je za mene najbolji na svijetu.

- Mi moramo napraviti sve da nakon Argentine mi budemo ti koji su u drugom krugu. Mi brinemo svoju brigu, a Argentina svoju brigu.

Puno je usporedbi sa 'zlatnom generacijom' iz 1998. godine. Dejan Lovren je rekao da je upravo ovo nova 'zlatna generacija'.

- Sretan sam kad moj igrač tako razmišlja i ima takvo samopouzdanje. Mi svi živimo u njihovoj sjeni i što su oni napravili ostat će zapisano u povijesti. No, mi smo tek jednu utakmicu dobili i moramo razmišljati o Argentini. Imamo sjajne igrače i sve, ali o puno faktora moramo razmišljati. Imamo sjajnu generaciju, ali neke stvari se moraju poklopiti. Mi moramo dati sve od sebe.

- Rekao sam maloprije da mi ovisimo sami o sebi, a ne o drugim rezultatima. Sigurno da Argentina nije očekivala mučenje s Islandom i da ih je to malo poremetilo. Bit će to susret kao šahovska partija i vidjet ćemo tko će biti kvalitetniji.

Lovren i Vida su u prednosti nad Ćorlukom protiv Nigerije. Što se sada očekuje?

- Rekao sam da ćemo napraviti skauting jer nam je sav fokus bio na Nigeriji. Sada se moramo posvetiti Argentini. Ono što je meni važno da je nama Ćorluka jako bitan igrač. On je bez pogovora prihvatio klupu i u razgovoru s njim sam se dogovorio da je to najbolja opcija. Za Argentinu u kombinacijama u glavi imam i Vedrana. Mi moramo naći najbolju kombinaciju za nas i svaki igrač mora prihvatiti da je dio momčadi bio on na klupi ili igrao.

Navijači?

- Pokazali su koliko im malo treba. Prema mojim procjenama bilo nas je oko 15, 20 tisuća što na tribini, što na ulicama... U Hrvatskoj se gledalo na trgovima i bez zajedničke sinergije nas i navijača nema rezultata.

- Messi sigurno ima nešto gdje ne voli kako da ga se čuva. To će meni Ivan reći jer sada igramo za reprezentaciju, a ne za Barcelonu.

