Izbornik Dalić: U studenom ide poziv i nekim mladim snagama

Za Španjolsku i Englesku malo ću skratiti popis. Na njih doista idemo s najjačim snagama. Na mojem su popisu za te utakmice i neki igrači iz mlade reprezentacije, sve je na njima u idućih mjesec dana, rekao nam je Zlatko Dalić.

Jasno je da se među “kockaste” vraća srebrni Duje Ćaleta-Car, a na izbornikovu su radaru Vlašić, Sosa, Benković, Brekalo. Netko od njih također bi mogao dobiti poziv za utakmice u studenom.

Nikola Kalinić je rekao da bi se htio vratiti u reprezentaciju, ali da se neke stvari moraju promijeniti. Domagoj Vida ga poziva da se javi izborniku, a Zlatko Dalić na sve to kaže:

- Vrata su mu otvorena, Kalinić je na potezu.

Tu je izbornik stavio točku, nije više htio o toj temi. Ali se iz ovih riječi jasno može iščitati da se od Kalinića očekuje javna isprika, tek bi se nakon toga moglo razmišljati o ponovnom pozivu za njega.

Ipak, Kalinić u ova četiri mjeseca nije pokazivao znakove kajanja zbog onoga što je učinio. A možda se Dalić vodi i onom - tko jedanput izda može lako izdati i drugi put.

Zbog toga se čini da Kalinić i nije tako blizu povratku u dres naše reprezentacije kao što se činilo. Izbornik će idućih tjedana puno putovati.

- Idem u BiH na seminar, zatim u Tursku, primit ću i neke nagrade za najboljeg trenera. Možda odem i do Kanade, planiram i posjete nekim našim igračima - kaže Dalić.

Kineski Tianjin Quanjian mu je ponudio deset milijuna eura godišnje, on je to odbio, ali oni svejedno ne odustaju.

- Poručio sam im da me zanima samo moj posao, a to je klupa naše reprezentacije. No oni su stalno tu, javljali su se već nekoliko puta - rekao je za kraj hrvatski izbornik.