STARI ZNANCI

Izbornik Engleske o Kovačiću: 'Poslat ću mu poruku, volim ga'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mark Pain

Siguran sam da već imam poruku Matea Kovačića na mobitelu. Hrvatske je puna talenta, strasti i znaju ići daleko na velikim natjecanjima, rekao je Thomas Tuchel koji je Kovačića vodio u Chelseaju

Kuglice su svoje otplesale i Hrvatskoj u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva donijele Englesku, Panamu i Ganu. Najzvučnija je utakmica protiv naših starih znanaca Engleza koja će se igrati 17. lipnja u Dallasu ili Torontu. "Gordi Albion" vodi Thomas Tuchel pod kojim nisu primili gol u kvalifikacijama, a bio je trener Mateu Kovačiću u Chelseaju te su ostali u dobrim odnosima. Upravo se Tuchel osvrnuo na našeg veznjaka za HRT.

- Dvoboj protiv Hrvatske zvuči kao četvrtfinale, jako teško otvaranje za obje reprezentacije, siguran sam da već imam poruku Matea Kovačića na mobitelu. Hrvatske je puna talenta, strasti i znaju ići daleko na velikim natjecanjima. Jako teško, ali ne treba podcijeniti Panamu, a nikad nećemo ni Ganu koja ima mnogo individualne klase. Jako teška skupina - rekao je Tuchel pa dodao:

- Poslat ću poruku Kovačiću, volim ga, fantastičan je igrač i osoba, no prijateljstvo će prestati na tih 90 minuta.

Kovačić se oporavlja od operacije i trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Uz Modrića, on će biti nositelj igre hrvatske reprezentacije i dosta toga će ovisiti o njemu. Svi hrvatski navijači nadaju se da će se potpuno oporaviti do početka Mundijala kako bi mogao zablistati na najvećoj pozornici i pomoći "vatrenima" da još jednom pokažu svijetu da su nogometna sila.

Foto: Sofascore za 24sata

