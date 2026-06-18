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UMIRIO IH JE

Izbornik Engleske otkrio što je rekao igračima na poluvremenu

Piše Jakov Drobnjak,
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Izbornik Engleske otkrio što je rekao igračima na poluvremenu
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Želim da budu hrabri, odvažni, intenzivni, da idu prema naprijed i da to rade zajedno. Da jednostavno krenu po pobjedu, pokušaju preuzeti kontrolu i budu aktivni, prepričao je svoj govor Thomas Tuchel

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Ipak poraz na otvaranju Svjetskog prvenstva. U ljepotici turnira Hrvatska je izgubila od Engleske 4-2, ali još uvijek nema mjesta za paniku. Prvo poluvrijeme "vatrenih" bilo je jako dobro prema naprijed, a kroz cijelu utakmicu vukle su se greške u obrani. U drugom dijelu Engleska je istrčala puno gladnija, a kako navode otočki mediji, sve je pokrenuo izbornik Thomas Tuchel.

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- Sjeo sam s njima. Dao sam im vremena da u miru dođu k sebi. Rekao sam im da se smire. Upravo smo primili gol. Bilo je važno smiriti im živce, a onda ih potaknuti da igramo na naš način. Rekao sam im da se moje mišljenje o njima i o proteklih 17 dana neće promijeniti zbog ovog rezultata - prenio je njegove riječi Daily Mail, a dalje je rekao:

- Rekao sam da, bez obzira na ishod, želim da igraju na svoj način, na naš način. Želim da budu hrabri, odvažni, intenzivni, da idu prema naprijed i da to rade zajedno. Da jednostavno krenu po pobjedu, pokušaju preuzeti kontrolu i budu aktivni. Ohrabrio sam ih. Bilo je kratko i smireno. Ako kažu da je pomoglo, tim bolje. Ali to je bila glavna poruka, samo ih ohrabriti i reći im da im vjerujemo i da se nemaju apsolutno čega bojati. Poruka je bila 'idemo po pobjedu' i 'budite aktivni'.

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Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Očito je uspjelo. Dominik Livaković je u drugom poluvremenu čupao da se Englezi ne odmaknu daleko, ali na kraju je ipak primio još dva. Dail Mail pohvalio je Tuchelov pristup, a on je objasnio što se događalo u glavama Engleza.

- Vodstva, i jedno i drugo, nisu nas učinila slobodnijima. Imali smo dojam da sada moramo nešto braniti i za to smo bili kažnjeni, što psihološki nije lako. Ali svidjela mi se reakcija nakon poluvremena. Ohrabrili smo ih da krenu po pobjedu, da igraju s više hrabrosti, da budu odvažni, da budu svoji - rekao je Tuchel.

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