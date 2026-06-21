Izbornik još dvoji o senatoru: Koristiti ga odmah od prve minute ili kad Panama popusti?
Zlatko Dalić razmišlja o dvije opcije u sredini terena. Jedna je s Modrićem i Kovačićem (Sučić bi onda zaigrao ofenzivnije), a u drugoj bi u veznoj liniji bili Modrić i Sučić. Sve je još potpuno otvoreno...
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u i dvoboj s Panamom. Zlatko Dalić već je otkrio puno detalja o tome kako će se "vatreni" postaviti u tom dvoboju, sasvim je jasno kako će Hrvatska zaigrati s četvoricom igrača u zadnjoj liniji, kako se vraćamo 4-2-3-1 formaciji.