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Izbornik još dvoji o senatoru: Koristiti ga odmah od prve minute ili kad Panama popusti?

Zlatko Dalić razmišlja o dvije opcije u sredini terena. Jedna je s Modrićem i Kovačićem (Sučić bi onda zaigrao ofenzivnije), a u drugoj bi u veznoj liniji bili Modrić i Sučić. Sve je još potpuno otvoreno...