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Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS
ČEKA SE ODLUKA PLUS+

Izbornik još dvoji o senatoru: Koristiti ga odmah od prve minute ili kad Panama popusti?

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Zlatko Dalić razmišlja o dvije opcije u sredini terena. Jedna je s Modrićem i Kovačićem (Sučić bi onda zaigrao ofenzivnije), a u drugoj bi u veznoj liniji bili Modrić i Sučić. Sve je još potpuno otvoreno...

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u i dvoboj s Panamom. Zlatko Dalić već je otkrio puno detalja o tome kako će se "vatreni" postaviti u tom dvoboju, sasvim je jasno kako će Hrvatska zaigrati s četvoricom igrača u zadnjoj liniji, kako se vraćamo 4-2-3-1 formaciji.

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Komentari 14
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