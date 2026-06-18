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NE STRAHUJE

Izbornik Paname nakon bolnog poraza najavio Hrvatsku: Protiv vas nećemo biti bojažljivi!

Piše HINA,
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Izbornik Paname nakon bolnog poraza najavio Hrvatsku: Protiv vas nećemo biti bojažljivi!
Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS

Rezultat je bolan, ali to je zato što smo zaslužili bolje. Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, ali u drugom poluvremenu smo malo više igrali njihovu igru, poručio je nakon što je Gana pobijedila golom iz 95. minute

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Izbornik panamske nogometne reprezentacije dansko-španjolski stručnjak Thomas Christiansen Tarin je nakon poraza (0-1) od Gane izjavio da njegova momčad neće biti bojažljiva protiv Hrvatske, koja je sljedeći suparnik našim nogometašima.  

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Panama je većim dijelom utakmice, a posebno u prvom poluvremenu, bila značajno bolja momčad, ali nije imala igrača koji bi postigao pogodak i time okrunio nadmoć.

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"Rezultat je bolan, ali to je zato što smo zaslužili bolje. Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, ali u drugom poluvremenu smo malo više igrali njihovu igru. Nismo tako htjeli igrati, ali sada nije vrijeme za žaljenje", izjavio je izbornik Paname, a onda se okrenuo sljedećoj utakmici u kojoj će njegova momčad 24. lipnja (1.00 sat) opet igrati u Torontu, a suparnik će im biti Hrvatska.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

"Imamo još dvije utakmice. Ako želimo ući u sljedeći krug, trebat će nam dobar rezultat protiv Hrvatske. Moramo naučiti lekcije. Na Svjetskom prvenstvu pogreške su skupe", rekao je Christiansen Tarin i najavio hrabro izdanje svoje momčadi:

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"Nećemo biti bojažljivi protiv Hrvatske. Želimo pokazati da je Panamu teško pobijediti i borit ćemo se do posljednjeg daha."

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