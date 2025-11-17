Obavijesti

PREOPASNO JE

Izbornik senzacije kvalifikacija za SP: Još nisam bio u toj državi
Foto: Jerome Miron

Haićanski nogometaši blizu su Svjetskog prvenstva unatoč kaosu u zemlji! Izbornik Migne nikad nije bio na Haitiju zbog opasnosti, ali vodi momčad na daljinu. Hoće li uspjeti osigurati plasman

Nogometaši Haitija imaju dobre šanse osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo u noći s utorka na srijedu, ali situacija u toj karipskoj zemlji razorenoj sukobima je takva da izbornik te reprezentacije zapravo nikada nije bio u Haitiju.

Naoružane bande preuzele su kontrolu nad gotovo cijelim glavnim gradom Haitija, Port-au-Princeom, u sukobu koji je prisilio oko 1.3 milijuna ljudi da napuste svoje domove i potaknuo glad na razini gladi. Putnici se upozoravaju da ne posjećuju naciju od 12 milijuna stanovnika zbog rizika od otmica, zločina, terorističkih aktivnosti i građanskih nemira, kaže američki State Department. Sve to znači da 52-godišnji francuski izbornik Haitija, Sébastien Migne, nikada nije kročio tamo otkako je imenovan prije 18 mjeseci.

- Nemoguće je jer je preopasno. Obično živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje ne mogu. Nema više međunarodnih letova koji tamo slijeću - rekao je za časopis France Football.

Migne se oslanjao na informacije o lokalnim igračima od dužnosnika haićanskog nogometnog saveza putem telefona.

- Dali su mi informacije, a ja sam daljinski upravljao momčadi.

FILE PHOTO: Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Haiti at Trinidad and Tobago
Foto: Thomas Shea

No, također je naporno radio kako bi momčadi dodao igrače haićanskih korijena izvana. Uvjerio je bivšeg francuskog reprezentativca do 21 godine Jean-Ricnera Bellegardea, krilnog napadača Josuéa Casimira iz AJ Auxerrea i bivšeg belgijskog stopera Hannesa Delcroixa da nastupaju za tu karipsku zemlju. Svi su igrali u ključnoj pobjedi od 1-0 nad Kostarikom prošlog četvrtka u njihovoj pretposljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Concacaf.

- Osjećam se kao da predstavljam svoju obitelj - rekao je Bellegarde za web stranicu svog kluba Wolverhampton Wanderers.

- To je mala zemlja, ali sada imamo priliku igrati na Svjetskom prvenstvu, pa mi obitelj kaže da je dobar trenutak za igranje za Haiti i mislim da je to velika prilika za mene.

Migne se nada da će nagovoriti napadača Sunderlanda Wilsona Isidora, ali igrač je još uvijek neodlučan.

Violence-displaced victims shelter in Port-au-Prince
Foto: Herbert Villarraga

- Želio bih si postaviti cilj odlaska na Svjetsko prvenstvo, to će uvijek ostati san - rekao je Isidor za francuski sportski dnevnik L’Equipe.

- Imam dvije opcije: Francuska i Haiti. Haiti me već kontaktirao, ali još nisam donio odluku. Trenutno sam usredotočen na svoj klub. U francuskoj reprezentaciji poznajem dečke, igrao sam s njima i protiv njih.

Haićanska reprezentacija sada je sva u inozemstvu i ima hendikep da mora domaće utakmice igrati na neutralnom terenu. Kao bazu koriste Curaçao, a tamo će u utorak ugostiti Nikaragvu, gdje mora pobijediti. Haiti će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo prvi put od 1974. ako Kostarika pobijedi Honduras u isto vrijeme. Honduras vodi u skupini C po gol-razlici boljoj od Haitija, a obje reprezentacije imaju osam bodova, dva više od Kostarike.Nikaragva je već ispala.

Violence-displaced victims shelter in Port-au-Prince
Foto: Herbert Villarraga

Migne, koji je bio pomoćni izbornik Kameruna na prošlom Svjetskom prvenstvu u Katru, često je hvalio stav svojih igrača unatoč teškoćama u zemlji.Njegov kapetan, veteran vratar Johny Placide, rekao je da bi kvalifikacije mogle omogućiti Haićanima koji se bore s problemima novu perspektivu.

- To bi bio ogroman izvor ponosa za cijelu naciju, ne samo za nas igrače - rekao je za FIFA.com u ponedjeljak.

- Za mlade ljude to bi bio primjer, nova perspektiva. Iskreno, ne bih znao kako to opisati, jer još nismo tamo i ne želim preuranjeno ići.Trenutno je teško ne znati hoćemo li uspjeti, ali znamo da smo samo korak udaljeni. Moramo ostati mirni i ne žaliti ni za čim.

