Izbornik Srbije: Izvrijeđao sam Dražena jer mi se unio u lice...

Izbornik srpske košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević proslavio je u ponedjeljak 52. rođendan i tim se povodom prisjetio sukoba s legendarnim hrvatskim košarkašem Draženom Petrovićem tijekom utakmice Cibone i Partizana.

- Nisu oni mene tukli, ja sam probao njih tući. Ne znam jesam li uspio ili ne. Izgubili smo taj meč poslije dva produžetka, a Dražen je ispao u jednom od njih zbog pet osobnih pogrešaka - rekao je Đorđević za Kurir pa nastavio:

- Poslije utakmice unio mi se u lice: "A ti, mali, zapamtit ćeš kad ćeš igrati u reprezentaciji! Nikad više!". Okrenuo se i otišao, a ja sam krenuo za njim, psovao ga, vrijeđao, držali su me svi.

I doista, tri godine mlađi Đorđević nakon toga više nije dobivao pozive u reprezentaciju Jugoslavije.

- Je li to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali to se dogodilo. Nije bila ugodna situacija iako smo imali odličan odnos. Je li to zbog hrabrosti nas klinaca, koji smo se usudili napasti moćnu Cibonu u to vrijeme, njega na toj poziciji, njegova brata koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma. Ali to je istina - zaključio je Đorđević.