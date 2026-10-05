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VELJKO PAUNOVIĆ

Izbornik Srbije poludio na suca: Hej! Mamu ti j**em u p**ku, popuši mi k**ac majmune!

Piše Ivan Kužela,
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Izbornik Srbije poludio na suca: Hej! Mamu ti j**em u p**ku, popuši mi k**ac majmune!
Foto: Angelika Warmuth
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Srbija je u Eindhovenu izgubila od Nizozemske 2-1, a Paunović je tijekom susreta poludio na suca i dobio tek žuti karton

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Nizozemska je u Eindhovenu svladala Srbiju 2-1 i nanijela joj četvrti poraz u isto toliko utakmica Lige nacija. Srbija je sada bez bodova te se nalazi u vrlo teškoj situaciji u borbi za ostanak u elitnoj Ligi A. Izgubili su prethodno od Grčke 2-1, Nizozemske u Srbiji 2-1 te od Njemačke 2-0

Nakon susreta srpski izbornik Veljko Paunović govorio je o suđenju Litavca Donatasa Rumsasa, kojeg je tijekom utakmice nekoliko puta kritizirao. Posebno burna bila je njegova reakcija u 83. minuti, kada je nakon jednog duela u kojem su na travnjaku ostala dvojica srpskih nogometaša ustao s klupe i krenuo prema sucu.

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Nikola Tesla, dres | Video: Facebook/Polska Policja

Paunović je tada skinuo jaknu i prema Rumsasu izgovorio niz uvreda i psovki: "Mamu ti je*em u pi*ku! Popuši mi ku*ac, majmune!" Litavski sudac pokazao mu je žuti karton. Srpski izbornik nezadovoljstvo suđenjem nastavio je iznositi i nakon završetka utakmice.

Video incidenta pogledajte OVDJE.

Na konferenciji za medije nakon utakmice rekao je:

- Kroz cijeli proces došli smo do ovakvog izdanja protiv vrhunske reprezentacije, kojoj je danas pomagao sudac. Uopće nisam zadovoljan suđenjem. Reprezentaciji poput Nizozemske pomoć nije potrebna i ne bi smjeli postojati dvostruki kriteriji. Protiv ovakve reprezentacije, uz protivnika kakav je Nizozemska, takvo suđenje i pun stadion, pokazali smo da imamo snažan i čvrst mentalitet te da se možemo nositi s njima. Još nismo dosegnuli tu razinu, ali približavamo joj se, definitivno se približavamo.

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Foto: Marko Djurica

Na terenu je Srbija dvaput morala stizati rezultat. Nizozemci su poveli u 31. minuti nakon slobodnog udarca Teuna Koopmeinersa. Izjednačenje je stiglo samo četiri minute kasnije, a prvi reprezentativni pogodak postigao je Mihajlo Cvetković. Napadač Srbije glavom je poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Alekse Terzića s lijeve strane.

Srbija je nakon toga držala priključak sve do 72. minute, kada je domaća momčad ponovno stigla do prednosti. Joshua Zirkzee tada je pogodio za konačnih 2-1. Sve golove pogledajte OVDJE.

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