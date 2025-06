Izbornik U-20 vaterpolske reprezentacije objavio popis igrača za SP u Zagrebu...

Zoran Bajić, izbornik hrvatske mlade reprezentacije vaterpolista do 20 godina odabrao je po okončanju priprema u Varaždinu 15 igrača koji će predstavljati hrvatski vaterpolo na skorašnjem Svjetskom prvenstvu u Zagrebu (14. – 21. lipnja).

Izbornik Zoran Bajić u kratkim je crtama obrazložio svoj odabir.

- U odnosu na 18 igrača koliko ih je bilo na pripremama, s nama na prvenstvo ne idu vratar Antoan Špilar, centar Šime Žilić i vanjski Luka Dodoja. Nakon duboke analize, odlučio sam se na 15-icu odabranih, a mogu pojasniti i zašto. Odlučio sam da na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati i po izmijenjenim pravilima, idemo s jednim ‘težim’ centrom, a to je Tončinić i drugim ‘lakšim’, što je Dragošević. Mislim da bi bilo riskantno ići s dva tzv. ‘teretna, teška’ centra u terenu na 25 metara, u pogledu tranzicije, i obrane i napada. Uz to, imam alternativu za Dragoševića kao drugog centra, trojicu igrača koji imaju tu tendenciju ulaženja na 2 metra. To su Prkoča, Burđelez i Fajković - rekao je.

- Što se vratara tiče, broj 1 nam je sigurno Čubranić, a za drugog sam čekao do zadnjeg trenutka između Jakova Ćosića i Antoana Špilara. Da su ostali podjednaki, dao bi prednost Špilaru koji je godište 2007. jer on između ostalog za mjesec dana ima i Europsko prvenstvo svojeg dobnog uzrasta s kolegom Hrvojem Koljaninom. Budući da je zadnjih 5-6 dana za nijansu bio bolji Ćosić, odlučio sam se za njega koji je bio s nama i prošle godine. Vezano za desnu stranu, Luka Dodoja je već sam po sebi u odnosu na prošlu godinu novo ime, dodatna snaga. Primio sam ga na pripreme kao osvježenje, ali nije mi bo do kraja konkurentan sa svim ostalim prisutnima na desnoj strani, a to su Luka Penava, Dominik Obuljen i Ante Jerković. Zato nije bilo velikih nedoumica. Lijeva strana su Šušić, Burburan, te Pavlić, plus spomenuta već trojica igrača desno. Svi momci su to primili vrlo dobro, korektno, samokritički, tako da nije bilo nikakvih problema - kazao je Bajić.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u skupini A, 14. lipnja igramo sa SAD-om, 15. lipnja s Crnom Gorom, a 16. lipnja s Mađarskom.

VRATARI

1. Mauro Ivan Čubranić

2. Jakov Ćosić

BRANIČI

3. Ivuša Burđelez

4. Amar Fajković

5. Mauro Prkoča

6. Mislav Ćurković

CENTRI

7. Viktor Tončinić

8. Karlo Dragošević

NAPADAČI

9. Ante Jerković

10. Dominik Obuljen

11. Luka Penava

12. Vlaho Pavlić

13. Maro Šušić

14. Gabrijel Burburan

14. Jan Bušić