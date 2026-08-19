Izbornik zlatnih 'mini-barakuda' za 24sata: Jedna utakmica je preokrenula sve na prvenstvu

Hrvatska vaterpolska U-20 reprezentacija vratila se sa Europskog prvenstva u bugarskoj Varni sa zlatom. Bio je to, kako je to i sam rekao izbornik Zoran Bajić, zaokruženi hat-trick zlatnih medalja. Prije njih zlato su na svjetskim smotrama osvojili i momci u U-16 te U-18 kategoriji.

U svega 43 dana mlade "barakude" pomele su vaterpolski svijet. Čudesan podvig, veliki uspjeh i nagovještaj da će Hrvatska još dugo biti "krema" svjetskog vaterpola.

Momci su u Varni krenuli malo slabije. U grupi su izgubili od Italije i Grčke, tijesno dobili Mađarsku... E tamo se upalio stroj Zorana Bajića koji je krenuo mljeti apsolutno sve pred sobom.

- U prvenstvo smo krenuli malo "kašljucajući". Nismo znali kakve su ostale reprezentacije u odnosu na nas. Imali smo neku, rekao bih, iskrivljenu sliku nakon nastupa u Sydneyju (pripremni turnir na kojem je igrala hrvatska B selekcija, u kojoj je bilo i igrača iz ove U-20 reprezentacije, op. a.), gdje smo igrali sa svjetski respektabilnim reprezentacijama. Tamo smo u našim redovima imali pojačanja, starije dečke. Momci su se bez njih malo tražili na početku, tražili su oslonac da bi kasnije na sebe preuzeli veću ulogu i što se tiče realizacije i organizacije - rekao nam je Bajić pa nastavio:

- Nismo imali kvalitetnih sparing-partnera nakon Sydneya i nismo imali uigranost u završnoj fazi priprema. Kroz tu grupnu fazu smo se upoznavali s protivnicima i u ta dva poraza smo napravili mnogo tehničkih pogrešaka. Od gubljenja lopti na vanjskim pozicijama pa do kontra prekršaja. Sami sebi smo pucali u noge, vaterpolski harakiri smo napravili. Nakon toga smo se okrenuli sebi, analizirali dobro te naše greške. Nisu nas drugi zanimali, gledali smo samo sebe i da te greške smanjimo što je više moguće.

Zagreb: Dolazak prvaka Europe, Hrvatske U20 vaterpolske reprezentacije na aerodrom Pleso | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

U osmini finala Francuska pada kao od šale, a onda četvrtfinale i "najvažnija utakmica turnira" - Srbija! Veliki boj u bazenu, ali i velika pobjeda (14-13). Tresle su hrvatske snage iz svih pozicija, u zadnjem napadu obrana i - polufinale je tu.

- To nam je uspjelo već u najvažnijoj utakmici turnira, četvrtfinale sa Srbijom, za koju smo znali da ili smo unutra ili vani. Nakon četvrtfinala je za nas počeo "novi" turnir i u svakoj sljedećoj utakmici bili smo sve bolji. U finalu protiv jake Španjolske, gdje smo bili i u rezultatskom minusu, uspjeli smo izjednačiti i okrenuti. Pokazali smo igračku i mentalnu zrelost i, kako smo se mi dizali, oni su počeli sve više padati i divljati, te smo mi sve to naplatili. U nekoliko riječi..., U najvažnijim i najtežim trenucima turinira bili smo najbolji i najkvalitetniji!

U polufinalu je razbijena Italija 19-11, a onda sraz u finalu s moćnom "furijom". Hrvatska gubi, okreće, vodi i na kraju slavi 17-14. Zlato je oko vrata, u još jednoj kategoriji pometeni su konkurenti i heroji su krenuli kući. Izbornik Bajić ponovio je jednu riječ - ponos.

- Vraćate se kući, u svoju domovinu, puni ponosa, sreće i zadovoljstva. Uspjeli smo zatvoriti taj krug od tri zlatne medalje s našim fantastičnim U-16 i U-18 omladincima. To što smo mi napravili je za Guinnessovu knjigu rekorda! Nitko nikad nije ostvario tako nešto u kolektivnom sportu, da dođe do hat-tricka zlatnih medalja u mlađim uzrastima i to za 50-ak dana. Nemam riječi, veliki ponos i čestitke ovim putem njima i nama. Guštamo u ovim uspjesima - rekao je Bajić.

Najbolji igrač turnira bio je Viktor Tončinić, sjajni centar koji je izbacivao protivnike bez problema. Cijela momčad dala je obol, a izbornik je objasnio kako je to izgledalo.

- Viktor Tončinić bio je igrač turnira, ali jednako tako je to mogao biti i Maro Sušić. Njih dvojicu bih stavio rame uz rame. Viktoru čestitke od srca i zasluženo je dobio MVP nagradu. Sušić je u smislu režije i realizacije bio sjajan. Dao je šest golova Italiji. Tu su bili i Gabriel Burburan, Karlo Dragošević koji nije bio ništa manje kvalitetan na centru od Tončinića. Centarski par nam je tijekom turnira donio gotovo 150 isključenja, što je nevjerojatno. Otkriće Nardo Dragaš, uzeo i svjetsko zlato u Portugalu. To je bila okosnica momčadi, uz, naravno, pomoć i doprinos ostalih, uključujući i bekove i vanjsku liniju. Svatko je u nekom trenutku dao svoj veliki obol i doprinos.

Zagreb: Dolazak prvaka Europe, Hrvatske U20 vaterpolske reprezentacije na aerodrom Pleso | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Hrvatska je velesila u vaterpolu. Dokaz su odavno seniori, sada su dokaz i mlađe kategorije. Uvijek je cilj medalja, pa tako je bilo i sada. Rad, glava dolje, ispravljanje grešaka i rezultat dođe. Zlato u Varni iskovano je na isti takav način, a budućnost vaterpola baš je jako obećavajuća.

- Rasli smo iz utakmice u utakmicu, kao što oduvijek radimo, step by step. Doživljavamo to kao naš put na, recimo, vrh Mount Everesta. Živimo od utakmice do utakmice, gledajući da radimo na sebi. Skautirali smo sve momčadi, ali smo najviše pažnje posvetili sebi. Sami smo sebi postavili velike ciljeve. U zadnje tri godine gradio se pobjednički mentalitet i s punim pravom smo očekivali da ćemo napasti medalju. Nadali smo se najboljem. Ova zlatna medalja, koja je upotpunila taj hat-trick medalja, e to je nešto nevjerojatno. To je putokaz da postoji sistem i put. Momčadi, igrači, savez, Stručni savjet i kolege, ma, svi rade odličan posao - zaključio je Bajić.

Što više dodati. Sve su rekli oni u bazenu. Čestitke svima, a ono najbolje tek dolazi. Vaterpolo, pazi se, Hrvati su ovdje i ne misle stati.



