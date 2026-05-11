Izborniku slijede slatke muke! Hrvati kale formu za Svjetsko prvenstvo i zabijaju kao na traci

Mnoštvo zanimljivih utakmica odigralo se u Europi, a hrvatski nogometaši imali su važne uloge u svojim momčadima. Sjajna je to informacija za izbornika Zlatka Dalića koji slaže širi popis uzvanika za Svjetsko prvenstvo i predstojeće pripremne utakmice protiv Belgije 2. i Slovenije 7. lipnja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Budimir je u petak zabio 17. ligaški gol za Osasunu u porazu od Levantea (3-2). Klub iz Pamplone imao je vodstvo 2-0, a Hrvat je pogodio u 11. minuti, međutim domaći su izjednačili dvama pogocima Victora Garcije u prvom dijelu. Šanse za ponovnim vodstvom i pobjedom Osasune umanjio je golman Sergio Herrera izravnim crvenim kartonom u 45. minuti. Pobjedu domaćima donio je Karl Etta Eyong u 90. minuti susreta. Gol hrvatskog reprezentativca s kojim je zasjeo na treće mjesto najboljih strijelaca u La Ligi pogledajte OVDJE.

Petar Sučić je s Interom pobijedio lagodno Lazio 3-0, a hrvatski veznjak postigao je lijepi gol u 39. minuti susreta. Još su za milanski klub i novog prvaka Italije pogađali Lautaro Martinez i Henrih Mhitarijan. Gol Sučića pogledajte OVDJE.

Igor Matanović i Luka Vušković su se upisali u strijelce na utakmici Bundeslige u kojoj je HSV protiv Freiburga slavio 3-2. Bakery Jatta je doveo u vodstvo klub iz Hamburga, zatim je Matanović izjednačio, a Vušković golom iz slobodnog udarca dao ponovno vodstvo domaćima. Fabio Balde je prednost povisio na 3-1, a Matanović je 10. gol ove sezone zabio u 87. minuti za konačnih 3-2. Golove Matanovića pogledajte OVDJE, a Vuškovićev pogodak s oproštajne utakmice OVDJE.

Josip Juranović je zabio gol u prvoj pobjedi Berlina od sredine ožujka. Mainz je stradao 3-1, a Hrvat je dao gol za konačni rezultat u prvoj minuti sudačke nadoknade. Za Union su još zabili Andrej Ilić i Oliver Burke, dok je za Mainz pogodio Sheraldo Becker. Gol hrvatskog beka pogledajte OVDJE.

Ivan Perišić briljirao je za PSV u novoj pobjedi nizozemskog prvaka protiv Go Ahead Eaglesa (4-1). Zabio je prvo u 19. minuti za 1-0, a izjednačio je iz penala Mathis Suray. U ponovno vodstvo doveo je goste Ricardo Pepi, a za 3-1 je opet pogodio Hrvat. Za konačnih 4-1 zabio je Paul Wanner. PSV je prije nekoliko kola osvojio prvenstvo i obranio titulu iz prošle sezone. Golove Perišića i najbolje trenutke sa susreta pogledajte OVDJE.

Pogodak za NEC Nijmegen zabio je i Darko Nejašmić u porazu od Groningena 2-1. Utješni gol je dao u 76. minuti, a za domaće su pogodili Marco Rente i Tygo Land. Nijmegen je s tim porazom umanjio šanse za plasman u kvalifikacije Lige prvaka. Sada je četvrti s dva boda manje od Twentea koji u zadnjem kolu igra protiv PSV-a, a Nijmegen protiv Eaglesa. Gol Nejašmića i najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE.

U belgijskoj ligi je vrlo napeto u samoj završnici prvenstva. Royale Union SG pobijedio je 3-0 Mechelen, a Mateo Biondić je zabio vodeći gol u 11. minuti. Zabijali su još Anouar Ait El Hadj i Mohammed Fuseini; Club Brugge Ivana Leke je sad prvi s 50 bodova, a RUSG je na drugom mjestu s bodom manje. Do kraja sezone ostala su još tri kola.