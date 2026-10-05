Izdao je Cristiana Ronalda. Sad ga zove natrag u reprezentaciju: 'Nesporazum ćemo lako riješiti'

Portugalska nogometna reprezentacija prva je izborila četvrtfinale Lige nacija dominantnim nastupima u grupnoj fazi tijekom ovog okupljanja i pobjedama nad Walesom kod kuće (1-0), Norveškom u gostima (2-1), Danskom u gostima (4-2) i Norveškom kod kuće (2-1), i to s igračem manje. Golove pogledajte OVDJE.

Pa ipak, glavna tema u tamošnjoj selekciji nisu pobjede, nego status Cristiana Ronalda koji je naprasno napustio momčad uoči treće utakmice jer mu se izbornik Jorge Jesus nije ispričao što ga u prvoj utakmici u Norveškoj nije stavljao u igru, a obećao je da će to napraviti na presici.

Jesus je, kao što je i najavio nakon toga, govorio o statusu najveće zvijezde reprezentacije nakon nedjeljnog trijumfa.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

- Ne znam što će se dogoditi, za mene je sve još otvoreno. Cristiano je taj koji mora odlučiti o svojoj budućnosti. Za sljedeću akciju, ako Cristiano igra i želi biti s reprezentacijom, zašto ne? Postoji li ikakvo nezadovoljstvo? Ne, apsolutno ne. To je jednostavno bio nesporazum i, po mom mišljenju, bit će ga lako riješiti. Kad ću ga riješiti? Ne znam.

Ronaldo je kazao kako će jednom reći istinu o razlozima koji su ga motivirali da napusti reprezentaciju kojoj je uvijek bio posvećen. Iduća je akcija vrlo brzo, 14. studenoga Portugalci dočekuju Dance pa gostuju kod Walesa tri dana kasnije.

- Ne znam što bi Cristiano mogao odlučiti. Budući da se nije dogodilo ništa izvanredno što je utjecalo na moj autoritet kao trenera, za mene će imati pravo na sljedeći poziv u studenom ako bude igrao za Al Nassr, pod uvjetom da se želi vratiti u reprezentaciju - zaključio je Jesus.